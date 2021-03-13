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محافظات

اليوم .. إيبارشية المنيا تستعد لتنظيم حفل تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا.. صور

السبت 13/مارس/2021 - 06:05 ص
إيبارشية المنيا تستعد
إيبارشية المنيا تستعد لتنظيم حفل تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا
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ايمن رياض
بعد رسمه من البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تستعد ايبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس لتنظيم حفل تجليس الأنبا مكاريوس أسقف ايبارشية المنيا وتوابعها مساء اليوم السبت بمقر كنيسة الأمير تادرس الشطبى بوسط مدينة المنيا 

بحضور عدد من المطارنة والاساقفة وشعب الكنيسة وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا وكذلك اجراءات امنيه مشددة. 

وفي سياق متصل احتفلت الكنائس القبطية الأرثوذكسية بمركزي المنيا وأبوقرقاص، الأحد 7 مارس الجاري بتجليس 3 أساقفة، بعد تقسيم مطرانية المنيا لـ3 إيبارشيات، إذ قُرعت أجراس الكنائس، عقب الانتهاء من القداس الإلهي تزامنا مع طقس رسامة ووضع اليد، على الأساقفة الجدد الذين رسمهم البابا تواضروس الثاني،بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمشاركة أعضاء المجمع المقدس، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية بالقاهرة، وذلك تعبيرا عن فرحة الكنائس برسامة الاساقفه الجدد، بعد تقسيم إيبارشية المنيا، وأبو قرقاص، لثلاث إيبارشيات في إطار  تطبيق مبدأ البابا تواضروس الثاني "رعيه أقل.... رعايه أفضل" 

حيث ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات تجليس الاساقفة الثلاثه وتقرر إسناد إدارة إيبارشية المنيا وأبوقرقاص لهم، بعد قراره بتقسيم الإيبارشية الكبيرة لثلاثة إيبارشيات هي إيبارشية أبوقرقاص، وأيبارشية لشرق النيل بمركز المنيا، وإيبارشية للمنيا وتوابعها.

وتم تجليس القمص ثاؤفيلس المحرقي لإيبارشية مركز أبوقرقاص، بعد رسامته أسقفا، والقمص سيرابيون السرياني لرئاسة إيبارشية شرق المنيا، عقب رسامته أسقفا أيضًا، بجانب تجليس الأنبا مكاريوس الأسقف العام، أسقفا لإيبارشية المنيا وتوابعها، وهي الإيبارشية الأم التي انفصلت عنها الإيبارشيتان الوليدتان.

كما تم تشكيل لجان من بعض كهنة إيبارشيات المنيا وشرق المنيا وأبوقرقاص، وقامت تلك اللجان بتسلم وفصل المهام الإدارية لكل إيبارشية مع حصر كنائسها وأوقافها، كذلك تشكيل لجان للتجهيز لاستقبال الأساقفة الجدد بعد رسامتهم. 


اليوم .. إيبارشية المنيا تستعد لتنظيم حفل تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا.. صور
اليوم .. إيبارشية المنيا تستعد لتنظيم حفل تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا.. صور
اليوم .. إيبارشية المنيا تستعد لتنظيم حفل تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا.. صور
اليوم .. إيبارشية المنيا تستعد لتنظيم حفل تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا.. صور
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