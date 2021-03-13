عودة كيشو وسمر وطلبة للقاهرة بعد إلغاء معسكر المصارعة

وصل منذ قليل الثلاثي محمد ابراهيم كيشو وسمر حمزة ومدربها محمد طلبة إلي القاهره بسبب إلغاء معسكر منتخب المصارعة لإصابة الثلاثي محمد ابراهيم مدرب كيشو وعبد اللطيف منيع لاعب المصارعة وحسام مصطفى مدرب المنتخب بفيروس كورونا المستجد خلال معسكر المنتخب بالمجر.





ونظرا لوجود تواصل مع السفارة المصرية بالمجر من خلال مسئولى روابط الرياضية مع المستشار انجي شريف نائب السفير أشرف الموافي الذي قام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة اللاعبين تقرر عودة الثلاثي الى القاهرة وتقرر بقلء المصابين ابراهيم ومنيع ومصطفى فى المجر لحين شفائهم من فيروس كورونا مع اتخاذ قرار فورى من رئيس الاتحاد المصري للمصارعه اللواء عصام نوراه باعادة البعثة بالكامل مساء اليوم وإلغاء المعسكر ومن المنتظر عمل حجر لهم باتحاد الشرطه الرياضي للتاكد من سلامتهم.





وتقدمت روابط الرياضية بالشكر للسفير أشرف موافي والمستشارة انجي شريف السمنودي على اهتمامهم البالغ بأبطالنا طوال فترة المعسكر.



