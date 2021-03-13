نادية الجندي : بخاف من الحسد وعندي خرزة زرقة

عبرت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، عن خوفها الشديد من الحسد، قائلة :"انا شخصية بتخاف وبتترعب من الحسد بشكل غير عادي".





وأضافت الجندي، في حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء أمس الجمعة، أنه الحسد مذكور في القرآن الكريم وموجود بلاشك، مستدركة أنه :"عندي خرزة زرقة وعلى طول بلبسها، والحسد سيئ مخيف جدا".





وأكدت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، أنها سخرت حياتها للعمل في المجال الفني فقط وتركت الحياة بكل ما فيها، متابعا أنه المؤامرات التي حيكت ضدها كانت واضحة بداية من الأفلام التي تم منعها بلا سبب ولأغراض شخصية.



