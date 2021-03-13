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أخبار العالم

عواصف ثلجية تتسبب في مقتل 3 وإصابة العشرات بإيران

السبت 13/مارس/2021 - 03:40 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تسببت عواصف ثلجية تضرب مناطق في شمال غرب إيران وجنوبها، بمقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات، بحسب ما اكدته السلطات الإيرانية أمس.

وقالت السلطات الإيرانية في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن 50 شخصًا ما بين قتيل وجريح جرى اصطدام عدة سيارات بين مدينتي قزوين وزنجان شمال غرب إيران، بسبب عاصفة ثلجية قوية.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، عن رئيس مركز إدارة الطوارئ بمدينة قزوين، سهيل سلطاني، قوله إن "ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 47 آخرين بجروح نتيجة اصطدام عشرات السيارات بين مدينتي قزوين وزنجان شمال غرب إيران، بسبب عاصفة ثلجية قوية".

وأشار سلطاني إلى ”إرسال خمس سيارات إسعاف وحافلة أيضًا إلى مكان الحادث لنقل الجرحى“، منوهًا إن "سبب هذا الحادث هو تساقط الثلوج والعاصفة الثلجية الشديدة وانخفاض الرؤية، للأسف، أدى هذا الحادث إلى إصابة 47 شخصًا بجروح ومصرع 3 آخرين حتى الآن".

من جانبه، دعا رئيس شرطة المرور في إيران، العقيد احمد شيراني، الإيرانيين إلى الامتناع عن التخطيط للسفر بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرًا إلى إغلاق العديد من الطرق التي تربط العاصمة طهران بالمدن الشمالية بسبب تساقط الثلوج بكثافة وانخفاض الرؤية، وفقًا لشبكة "إرم نيوز".

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