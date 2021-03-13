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محافظات

بعد استقرار الرياح.. إعادة فتح ميناء الغردقة البحري واستئناف حركة الملاحة

السبت 13/مارس/2021 - 03:04 م
فتح ميناء الغردقة
فتح ميناء الغردقة البحري
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انجي هيبة
اعلنت الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر اعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الاحمر اليوم السبت الموافق 13 مارس 2021 فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح.

وأوضحت أنه تم استئناف الانشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية ويقوم مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية للخريطة الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

واغلقت هيئة موانئ البحر الاحمر ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الاحمر فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباح امس الجمعة نظرا لسوء الاحوال الجومائية وشدة الرياح التي بلغت 30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الامواج ما بين 2-3 امتار وحالة البحر مضطربة.

 وتم ايقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .
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