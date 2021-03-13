شوط أول سلبي بين ليدز يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين تشيلسي ومنافسه ليدز يونايتد، التى تقام حاليا ضمن منافسات الأسبوع رقم 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





سيطر تشيلسي علي مجريات المباراة ونجح في الوصول لمرمى المنافس إلا أن سوء التوفيق واستماتة الدفاع أجلت تعديل نتيجة اللقاء الجاري .





وسدد تشيلسي علي مرمي ليدز 7 كرات بينما سدد ليدز كرة واحدة.





استحوذ فريق تشيلسي علي الكرة بنسبة 61% مقابل 39 % لصالح ليدز.





وبدأ توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي المباراة بتشكيل كالتالي :





حراسة المرمى: إدوارد ميندي





الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – أندريس كريستنسين – أنطونيو رودريجر





الوسط: بن تشيلويل – نجولو كانتي – جورجينيو – ماسون ماونت





الهجوم: حكيم زياش – كاي هافريتز – كريستيان بوليسيتش





ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، بينما يأتي ليدز في المركز الـ11 برصيد 35 نقطة.



