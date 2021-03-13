محافظ الفيوم يترأس اجتماع مجلس إدارة منطقة كوم أوشيم الصناعية

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع مجلس إدارة منطقة كوم أوشيم الصناعية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، المشرف العام على المنطقة الصناعية.





حضر الاجتماع الدكتور أحمد محمد السيد ممثلًا عن هيئة التنمية الصناعية، و صابر جلال مدير منطقة كوم أوشيم الصناعية، وأميرة غالب ممثل مكتب الاستثمار بالفيوم، وكلاء وزارات الإسكان، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير عام كهرباء الفيوم، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ومديري إدارات البيئة، والشؤون القانونية، والإنتاج، والحسابات بديوان عام المحافظة.





بدأ الاجتماع بالتصديق على قرارات جلسة مجلس الإدارة رقم 72 المنعقدة بتاريخ 10/9/2020، ومتابعة قرارات ذات الجلسة.





ووجه محافظ الفيوم بتشكيل مجموعة عمل من إداره منطقة كوم أوشيم الصناعية، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، لإخطار وإنذار عدد 14 مصنعًا بمنطقة كوم أوشيم، بقرار الهيئة بإلغاء التخصيص لهذه المصانع لمخالفتها الضوابط والقوانين.





وفيما يتعلق بالطلبات المقدمة من بعض المستثمرين لشراء مكاتب إدارية بالسوق التجاري بالمرحلة الأولى من المنطقة الصناعية، قرر مجلس الإدارة إخطار المتقدمين للشراء، بأن استغلال هذه المكاتب سيكون بنظام حق الانتفاع فقط دون بيع.





كما وافق المجلس على تخصيص مساحه 100 متر بأرض الخدمات بالمنطقة الصناعية لصالح شركة الكهرباء، لإنشاء لوحة توزيع، بهدف زيادة القدرة الكهربية لعدد من المصانع، وفيما يتعلق بقيام بعض المستثمرين بإضافة نشاط بالمشروع دون الحصول على موافقة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قرر المجلس إخطار الهيئة بهذه المصانع لإجراء المعاينة اللازمه لها، كما تتولى إدارة المنطقة الصناعية التنسيق مع المستثمرين المتعثرين في سداد المستحقات المتأخرة، لحضور اجتماع مع ممثلي البنوك والجهات الداعمة، لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة.





ووجه محافظ الفيوم، إدارة المنطقة الصناعية، خلال الاجتماع، بمراجعة الجداول الزمنية للمشروعات تحت الإنشاء وتصنيفها إلى منتظم أو غير منتظم في سداد المستحقات، والتنسيق مع هيئة الطرق والكباري فيما يتعلق بتنمية موارد المنطقة الصناعية، من خلال طرح أسوار المنطقة للإعلان عليها، بحيث يكون الإعلان داخل السور فقط، وتكليف الشئون المالية لإعداد كراسة الشروط الخاصة بالموضوع.





كما وجه "الأنصاري" بالتواصل مع شركات الغاز وإدارة المواد البترولية بالمحافظة، للتنسيق فيما يتعلق بإقامة محطة تموين بالغاز، مع مراعاة أن تكون المحطة داخل أسوار المنطقة الصناعية وتطل على الطريق الفرعي داخلها.





ووجه المحافظ، بعقد اجتماع تنسيقي يضم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ومدير إدارة البيئة بالمحافظة، وممثلين عن جمعية المستثمرين، ومنطقة كوم أوشيم الصناعية، ومصنع العدوة لتدوير المخلفات، وذلك لبحث الآلية المناسبة لجمع القمامة والتخلص من المخلفات بالمنطقة الصناعية بعد تلاحظ قيام بعض المستثمرين بإلقاء المخلفات داخل سور المنطقة.





وفيما يتعلق بنفقات الصيانة، وجه محافظ الفيوم، بربط التحصيل بمساحات المصانع وتقسيمها إلى شرائح وفئات، وتكليف إدارة المنطقة الصناعية بالتنسيق مع جمعيه المستثمرين لعمل خطة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمترددين على المنطقة، مثل صيانة أعمدة وكشافات الإنارة وعمل لافتات إرشادية.





كما وجه المحافظ، مدير القوى العاملة، بمراجعة عدد ثلاث مناطق مقترحة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، لاختيار الأنسب منها لاستغلاله كمركز تدريب للقوى العاملة، وكذلك دراسة الاستغلال الأمثل للمناطق الثلاثة في تنظيم دورات تدريبية متنوعة تستهدف أكبر عدد من المتدربين.







