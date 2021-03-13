عبد الرحيم كمال : والدي سر تعلقي بالتصوف .. وكان يقيم حلقات ذكر بسوهاج .. فيديو

كشف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، عن التصوف في حياته واعماله الفنية، وتحدث من خلال لقاء مع موقع صدى البلد، عن اسرار التصوف، والمفهوم الخاص به بالنسبة له.





كما تحدث عن بدايات الامر معه، وكيف كان والده يقيم حلقات ذكر في قريته بسوهاج، واوضح انه منذ الصغر وهو يتعلق بالحب، كما تحدث عن سر تعلق الجمهور بأعماله، واسباب وجود التصوف في اعماله.





وكان قد حل الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال ضيفا على موقع صدى البلد، وكشف العديد من أسرار مسلسل "القاهرة كابول" المقرر عرضه في موسم رمضان القادم، كما تحدث عن كواليس مسلسل نجيب زاهي زركش الذي يقوم ببطولته الفنان الكبير يحيي الفخراني.





كما كشف تفاصيل العمل الخاص بسيرة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وكيف تم الاتفاق مع الفنان أحمد حلمي لتجسيد الشخصية.





وعلى جانب آخر، روج فتحى عبد الوهاب لمسلسله الرمضانى القادم عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، بصورة من البوستر الرسمى لمسلسل "القاهرة كابول" برفقة طارق لطفى وخالد الصاوى وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود، وكتب معلقا: "رمضان ٢٠٢١".





وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، وهم الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.



