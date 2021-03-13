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رياضة

التشكيل النهائي لـ لجان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

السبت 13/مارس/2021 - 05:18 م
هانى أبوريدة ووفد
هانى أبوريدة ووفد مصر فى انتخابات الكاف
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يسرى غازى - عمرو الحلواني
ينشر صدى البلد تفاصيل التشكيل النهائي للجان الكاف الذي جرى على هامش فعاليات الجمعية العمومية رقم 43 للإتحاد الإفريقي لكرة القدم التي انعقدت في الرباط بالمغرب.

وأسفرت فعاليات الجمعية العمومية عن إنتخاب رئيس جديد للكاف إضافة إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي والدولي لكرة القدم "الفيفا" الذي جاء على النحو التالي: 

الجنوب افريقي باتريس موتسيبى رئيسا للاتحاد الافريقي لكرة القدم لمدة أربع سنوات قادمة.

نواب الرئيس تم رفع عددهم من ثلاثة الى خمسة وهم :
النائب الاول أوغستين سنجور / السنغال
النائب الثاني احمد ولد يحي / موريتانيا
النائب الثالث سليمان أوباري / جيبوتي
فوزي لقجع النائب الرابع فوزي لقجع / المغرب
النائب الخامس اماجو بينيك / نيجيريا

عضوية مجلس الفيفا للدول الناطقة بالعربية والبرتغالية والإسبانية
فوزي لقجع المغرب
عضوية مجلس الفيفا للدول الناطقة بالفرنسية المقعدين بالتزكية
‏ماموتو تورى مالى
ماتورين تشاكوس بنين

عضوية الدول الناطقة بالإنجليزية
‏اماجو بنينك نيجيريا

عضوية مقعد المرأة
‏يوهانسن إشيا سيراليون

عضوية اللجنة التنفيذية للكاف
‏المنطقة الشمالية
‏وديع الجرئ تونس

عضوية اللجنة التنفيذية للكاف للمنطقة الغربية أ
‏مصطفى إشولا راجى ليبيريا

‏المنطقة الغربية ب
‏جبريلا هيما حميدو النيجر

‏المنطقة الوسطى
‏سيدو مبومبو نجويا الكاميرون

‏المنطقة الشرقية الوسطى
‏سليمان وابيرى جيبوتي

المنطقة الجنوبية
‏الفيس راجا شيتى السيشيل
‏ماكلين كورتيز ليتشويت بوتسوانا

مقعد المرأة
‏كنيزات إبراهيم جزر القمر

أعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبين منذ عام 2019 و مستمرين حتى 2023
‏أوجستين سنجور السنغال
‏موزيس ماجوجو أوغندا
‏سيتا سانجارى بوركينا فاسو
‏سمير صبحى موريشيوس
‏عبدالحكيم الشلماني ليبيا
‏بيير آلن مونجينجى الجابون

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