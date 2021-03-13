التشكيل النهائي لـ لجان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

الذي جرى على هامش فعاليات الجمعية العمومية رقم 43 للإتحاد الإفريقي لكرة القدم التي انعقدت في الرباط بالمغرب.

نواب الرئيس تم رفع عددهم من ثلاثة الى خمسة وهم :