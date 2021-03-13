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محافظات

وزير المالية يتفقد مستشفى سرطان الأقصر لدعم أطفال الصعيد.. صور

السبت 13/مارس/2021 - 06:47 م
صدى البلد
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شمس يونس
استقبل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال الجديدة بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أشرف الداوودى محافظ قنا، وقيادات وزارة المالية ومحافظة الأقصر، لتقديم الدعم للأطفال الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى الجديد، والتي تعتبر اول مستشفي متخصص لعلاج اورام الاطفال بالمجان في الصعيد لتضاف الي منظومة شفاء الاورمان الطبية الكبيرة في علاج الاورام بالمجان .

واستقبل قيادات مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال وزير المالية فى زيارته، وعلى رأسهم الدكتور هانى حسين مدير المستشفى، وتم تنظيم لهم جولة فى أقسام العيادات الخارجية، والتصوير بالأشعة المقطعية، وقسم الإقامة الداخلي، وقسم علاج اليوم الواحد، وحرص الوزير خلال جولته بالمستشفى على لقاء عدد من الأطفال الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى ، متمنيًا لهم الشفاء العاجل ودوام الصحة.

وخلال جولته بالمستشفى، أشاد وزير المالية الدكتور محمد معيط، بالدور الكبير لتلك المستشفى الجديدة فى التخفيف عن أطفال الصعيد والمساهمة فى رسم الابتسامة على الأطفال، وإدخال السعادة على قلوبهم طوال فترة تلقيهم العلاج، 

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المستشفى خطوة مميزة ضمن الدور الفاعل والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني وما يقدمونه من مبادرات ومشروعات خيرية تحت مظلة التضامن الإجتماعي، لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات والاعمال الخيرية المجتمعية تسهم في بناء الانسان المصري وكفالة حقوقه.

فيما اشار محافظ الأقصر الي ان مستشفي شفاء الاورمان لعلاج سرطان الأطفال يعد اضافة جديدة لصروح مستشفيات الاورمان التي تخفف عن اطفالنا مشقة وعناء السفر لتلقي العلاج، مؤكدا ان دور مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها الاورمان  ياتي في ضوء رؤية مصر 2030 التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق اهداف ومبادئ التنمية المستدامة  كما تاتي اتساقا مع ما اتخذته الدولة من مبادارات اطلقها الرئيس بدات بمبادرة  100 مليون صحة وصولا الي منظومة التامين الصحي الشامل والتي كان لمستشفي شفاء الاورمان نصيب منها .

ومن جهته، قال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان أن زيارات وزراء مصر لمستشفى الأورمان لسرطان الأطفال الجديدة، دعم كبير لأول صرح طبى لعلاج سرطان الأطفال بالمجان فى صعيد مصر، موجهًا الشكر لوزير المالية على دعمه لأطفال الصعيد وإدارة المستشفى.
وزير المالية يتفقد مستشفى سرطان الأقصر لدعم أطفال الصعيد.. صور
وزير المالية يتفقد مستشفى سرطان الأقصر لدعم أطفال الصعيد.. صور
وزير المالية يتفقد مستشفى سرطان الأقصر لدعم أطفال الصعيد.. صور
وزير المالية يتفقد مستشفى سرطان الأقصر لدعم أطفال الصعيد.. صور
وزير المالية يتفقد مستشفى سرطان الأقصر لدعم أطفال الصعيد.. صور
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