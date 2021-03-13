تجليس الأنبا أغابيوس أسقفا ورئيسا لدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون

شهد دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون مساء اليوم السبت طقس تجليس نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس الدير الجديد، وذلك بالكاتدرائية الكبرى بالدير.





شارك في الصلوات عدد من الآباء المطارنة والأساقفة ومجمع رهبان الدير، وسط تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





كان نيافة الأنبا أغابيوس قد تمت سيامته يوم الأحد الماضي بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، إلى جانب ستة أساقفة آخرين.





وتراس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم السبت صلوات القداس الإلهي من دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، حيث يقوم بسيامة مجموعة من الأباء الكهنة الجدد للخدمة بعدد من الكنائس على مستوى الكرازة المرقسية.





يشارك في صلوات القداس الإلهي والسيامة الكهنوتية مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، وعدد محدود من الشعب وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد ترأس يومى الأربعاء والخميس الماضيين صلوات تقديس زيتى الميرون والغاليلاون بمشاركة الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس وذلك بدير الأنبا بيشوى بوا النطرون ، والآباء المشاركون من أعضاء المجمع المقدس، عقب إتمام صلوات تقديس زيتَي الميرون والغاليلاون.





وتعد هذه هي المرة الأربعين لإعداد وتقديس الميرون في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والثالثة في حبرية قداسة البابا تواضروس الثاني.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرزاة المرقسية، السبت الماضى عشية صلوات تجليس وسيامة أساقفة جدد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم وغدا بتجليس وسيامة أساقفة جدد للخدمة على مستوى الكرازة ولتلبية الاحتياجات الرعوية لأبناء الكنيسة في مصر وخارجها.





وشهدت الصلوات إعلان تجليس نيافة الأنبا مكاريوس أسقفا لإيبارشية المنيا وتوابعها والأنبا ساويرس دير الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة، إلى جانب سيامة الراهب القمص أغابيوس الأنبا بيشوى أسقفا لدير الأنبا بيشوى، والراهب القمص ثاؤفيليس المحرقي أسقفا لإيبارشية أبو قرقاص وتوابعها والراهب القمص سيرابيون السرياني أسقفا لإيبارشية شرق النيل.





كما تم سيامة الراهب القمص اخنوخ الأنبا بيشوى للخمة في أفريقيا، والراهب القس سيداروس الصموئيلي لمنطقة عزبة النخل والراهب القمص زوسيما المحرقي للخدمة في أمريكا أمريكا، والراهب القس مارتيروس أفا مينا أسقفا لمنطقة عين شمس والمطرية.



