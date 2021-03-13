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رياضة

ضغط المباريات.. ملامح إجتماع اتحاد الكرة وأندية الدورى .. تفاصيل

السبت 13/مارس/2021 - 10:53 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
دعا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أندية القسم الأول لاجتماع في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل، لتبادل الرأي حول سبل تخفيف ضغط المباريات على الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، خاصة التي تمثل الكرة المصرية في البطولات الخارجية والتي ظهر على آداء لاعبيها الإجهاد تبعا لذلك، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الأمور تهم الأندية.

وأعلن الاتحاد المصري عبر الموقع الرسمي أنه يضع مصلحة الكرة المصرية ومنتخباتهم الوطنية وانديتها ومسابقاتها المحلية في عين الاعتبار في ظل موسم أجبرت ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم كل الأطراف أن تعيش ظرفًا استثنائيًا من انتهاء الموسم الماضي في وقت متأخر جدًا وانطلاق الموسم الجديد في شهر ديسمبر الماضي بعد أيام من ختام الموسم المنقضي، وذلك لأول مرة في تاريخ الدوري المصري.

وأشا إلى أنه نظرًا لأن الارتباطات الدولية للمنتخبات الوطنية على المستويين الأول والأولمبي سارية ، فإن ذلك كله يضعنا أمام مسئولية كبيرة يجب الترابط معها للحفاظ على مقدرات الكرة المصرية محليا وخارجيا وبشكل يضمن مصالح كل أطرافها ويرضي طموحات جماهيرها.

صدى البلد ينشر ملامح إجتماع الجبلاية وأندية الدورى الممتاز الأربعاء القادم 

استمرار الدوري
اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية سوف يبحث مواجهة ضغط المباريات فى قادم الأيام والتشديد على استمرارية منافسات الدوري الممتاز بشكل طبيعى وفقا للجدول الذى تم الإعلان عنه بعد الحصول على الموافقات الامنية.

لا لإلغاء المسابقة المحلية
ترفض اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد مواجهة تلاحم المباريات فى البطولات المحلية باللجوء إلى فكرة إلغاء الدوري أو اللجوء إلى حلول قصيرة الأجل من شأنها ضرب استقرار المسابقة المحلية.

الأهلي والزمالك إفريقيا
يسعى اتحاد الكرة إلى الإستماع لوجهة نظر مسؤولي قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك بعد النتائج المتذبذبة في دورى أبطال إفريقيا جراء تعرض لاعبي كلا الفريقين إلى الإرهاق وتلاحم الموسمين في ظل المشاركات المحلية والافريقية والعالمية.

تأثر منتخب مصر
اتحاد الكرة سوف يتعرض لملف إرهاق الأندية وتلاحم الموسم الذي بدوره يؤثر بشكل مباشر على المنتخبين الأول والأولمبي فى ظل إمكانية تعرض القوام الأساسي فى المنتخبات بمختلف مسمياتها إلى الإرهاق والإصابات.

مقترحات الأندية
اتحاد الكرة سيركز فى اجتماعه مع أندية الدورى الممتاز إلى الإستماع لاقتراحات الأندية بشأن مواجهة ضغط المباريات وفى حال توافقها مع رؤية مسئولى الجبلاية سوف يتم العمل على تطبيقها.
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