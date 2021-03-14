يا حبيبي تعالى الحقني .. أول دويتو أردني عراقي يجمع مكادي نحاس ونوفا عماد

في أول دويتو بينهن، تجتمع المطربة الأردنية مكادي نحاس مع المطربة العراقية نوفا عماد في عمل غنائي واحد، تعيدان خلاله إحياء رائعة أسمهان "يا حبيبي تعالى" بطريقة عصرية.





كلمات "ياحبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي من بعدك" ظلت محفورة في أذهان ووجدان المصريين والعرب طوال أكثر من 80 سنة منذ ظهورها لأول مرة بصوت الفنانة الراحلة أسمهان، وبعد ما يقارب القرن من الزمان على طرحها تعود الأغنية للحياة مرة أخرى.





دويتو غنائي يعيد إحياء أشهر أغنيات أسمهان، على طريقة مكادي ونوفا، اللاتي قررتا تقديم نسختهن الخاصة من الناحية الموسيقية والغنائية للعمل الخالد الذي اعتبر ثورة في عالم الأغاني أيام الزمن الجميل، وقدمته أسمهان بلحن أغنية كوبية شهيرة للموسيقي الأرجنتيني أنطونيو ماتشين، ومازالت حاضرة حتى يومنا هذا.





وانتهى الثنائي مكادي نحاس ونوفا عماد من تسجيل الأغنية بمشاركة المطربة الإسبانية مايرا، بتوزيع موسيقي مغاير مع الاحتفاظ بلحنها الكوبي الأصلي، وتنويان طرحها للجمهور العربي بشكل فيديو كليب مصور مطلع شهر أبريل المقبل، تم تصويره عن بعد بين عمان وكندا.





وتعقب الاغنية المنتظرة مشاركة مكادي نحاس في "أوركسترا الأرض" أول وأضخم حدث موسيقي من نوعه يحدث على مستوى العالم، تم إطلاقه بشكل فيلم موسيقي وأغنية وفيديو كليب مطول جمع 197 موسيقيا وفنانا يمثل كل واحد منهم دولة من دول العالم، في أكبر توليفة فنية تجتمع في عمل فني واحد مقدمين أغنية "الحياة جميلة بوجودنا معًا".



