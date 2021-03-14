أمريكا توفر 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة أدارت 105 ملايين و703 آلاف و501 جرعة من لقاحات كورونا "كوفيد 19" ووزعت 138 مليونًا و846 ألفًا و665 جرعة حتى يوم السبت بتوقيت واشنطن.





وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، قالت المراكز الأمريكية إن الحصيلة تخص لقاحات موديرنا وفايزر- بيونتيك وجونسون آند جونسون اعتبارًا من الساعة 6:00 صباحًا يوم السبت بتوقيت واشنطن.





ووفقًا للإحصاء المنشور في 12 مارس، فقد قامت الوكالة بإعطاء 101،128،005 جرعة من اللقاحات ووزعت 133،337،525 جرعة.





وقالت الوكالة إن 688.84.011 شخصًا تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما تم تلقيح 36929777 شخصًا بشكل كامل.





وقالت الوكالة إنه تم إعطاء إجمالي 7.538.985 جرعة لقاح في مرافق الرعاية طويلة الأجل.