ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا توفر 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا

الأحد 14/مارس/2021 - 03:17 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة أدارت 105 ملايين و703 آلاف و501 جرعة من لقاحات كورونا "كوفيد 19" ووزعت 138 مليونًا و846 ألفًا و665 جرعة حتى يوم السبت بتوقيت واشنطن.

وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية،  قالت المراكز الأمريكية إن الحصيلة تخص لقاحات موديرنا وفايزر- بيونتيك وجونسون آند جونسون اعتبارًا من الساعة 6:00 صباحًا يوم السبت بتوقيت واشنطن.

ووفقًا للإحصاء المنشور في 12 مارس، فقد قامت الوكالة بإعطاء 101،128،005 جرعة من اللقاحات ووزعت 133،337،525 جرعة.

وقالت الوكالة إن 688.84.011 شخصًا تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما تم تلقيح 36929777 شخصًا بشكل كامل.

وقالت الوكالة إنه تم إعطاء إجمالي 7.538.985 جرعة لقاح في مرافق الرعاية طويلة الأجل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تحرك كبير من منتجي لقاحات كورونا ضد السلالات المتحورة

توفير ملايين الجرعات.. جونسون آند جونسون تزف بشرى بشأن لقاح كورونا

دولة جديدة تنظر منح الاستخدام الطارئ للقاح جونسون آند جونسون

أمريكا تعلن توزيع 96 مليون جرعة من لقاحات كورونا

لاستخدام الطوارئ.. بايدن يعلق على منح الضوء الأخضر لـ لقاح جونسون أند جونسون

فاوتشي يكشف مدى فعالية لقاح "جونسون" في مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

المدير الفني لـ أوروجواي: تلقيت عرضا لتدريب النادي الأهلي

جمال الحاجي: 5 عوامل ضرورية لتطبيق الكاف لدوري سوبر الصفوة

الزمالك: وفرنا 142 مليون جنيه وتعاقدنا مع كارتيرون لهذا السبب

بعد إصابة محمد رمضان أثناء تصوير إعلان .. أحمد السقا كاد يفقد عينه اليسرى .. وشرخ فى ركبة أحمد رزق .. وكسر فى قدم يسرا

أول تصريح من وليد إبراهيم عقب تعيينه مدربًا لـ حراس الزمالك

بعد سجنها عامًا .. إطلاق سراح شقيقة فنانة شهيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة مصطفى فهمي بإطلالة أنيقة على إنستجرام

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها

هؤلاء أكثر عرضة لأمراض القلب .. دراسة تحدد من فصيلة الدم