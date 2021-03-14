غني بالفيتامينات.. حليب الحصان منتج جديد يغزو الأسواق

يبدو أن تناول حليب الأبقار أصبح شيئا من الماضي، بعدما ازدادت شعبية حليب الحصان على مدار الـ 12 شهرا الماضية، نظرا لوجود عدد كبير من الفوائد الصحية له، والتي روج لها عدد من الأطباء البريطانيين.





وفقا لصحيفة صن البريطانية، قد يعتبر البعض هذا الأمر سخيفا ولكن المزارع فرانك شيلارد يؤكد ان الامر غير صحيح وأن هذا المنتج غني بالفوائد الصحية، خاصة أنه المنتج الوحيد لحليب الحصان في المملكة المتحدة، ويقول إنه مشروب غني بالفيتامينات ويعد الخيار الأفضل لاستخدامه مع الشاي والقهوة.





ويتبنى المزارع فرانك مهمة تغيير آراء أولئك الذين قد يعارضون فكرة تناول حليب الحصان، ويقول: "الناس أصبحوا يتناولون حليب الأبقار بشكل معتاد وهم سعداء نظرا للتسويق الذي يتم بشكل جيد فقط، لكن الآن يشرب الناس حليب الماعز، وحليب فول الصويا، والشوفان وحليب اللوز وغيره من أنواع الحليب المختلفة".





وتابع: "يهتم العملاء دائما بالخصائص الصحية لأي بديل، ويعد حليب الحصان مشابه تماما للحليب منزوع الدسم أو شبه منزوع الدسم، وهو لذيذ ويتميز بمذاق غير دهني على عكس حليب الأبقار"، وجاءت تصريحاته المثيرة للجدل بعد رحلته التي قضى فيها 20 عاما لتعلم فن إنتاج الحليب من الخيول.



