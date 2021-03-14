ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مهددة بالانقراض.. لحظة ولادة زرافة من فصيلة نادرة.. شاهد

الأحد 14/مارس/2021 - 11:54 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
استقبلت حديقة حيوان تشيستر في بريطانيا مولودا جديدا من أبناء الزرافة امورلاي، وهي من فصيلة تسمى روتشيلد، وتعتبر تلك الفصيلة الأندر في الزرافات حول العالم.


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن حديقة تشيستر في بريطانيا سلطت الضوء على ولادة زرافة جديدة من فصيلة روتشيلد في الحديقة، ونالت تلك المولودة اعتناءً خاصا من المسئولين بسبب اقتراب ذلك النوع من الانقراض.


نشرت حديقة تشيستر مقطع فيديو لزرافة من فصيلة روتشيلد وهي تضع مولودها الجديد في الحديقة الذي هبط من مسافة تصل إلى 3 أمتار على عش أعده المسئولون للزرافة كي تضع جنينها عليه عقب الولادة.


قالت الطبيبة المسئولة عن رعاية الثدييات في الحديقة، إن البعض قد يظن أن تلك المسافة كبيرة قد تتسبب في كسر ساقي المولودة الجديدة، إلا أنها في الواقع مناسبة جدا لقطع الحبل السري بين الزرافة الأم والمولودة الجديدة. 



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حديقة الحيوان: عريس الزرافة سوسن كان حساسا ولم يتحمل تغيير البيئة..ونسعى لشراء فيل آسيوى بعد نفوق نعيمة

لقطات من الحياة البرية.. مواجهة بين زرافة وقطيع من 6 أسود تنتهي بمفاجأة.. شاهد

هدية عيد الحب من زوجها.. امرأة تنتزع قلب زرافة نادرة | فيديو

حديقة حيوان سيدني تكشف النقاب عن أول رضيع كوالا ولد منذ أكثر من عام.. فيديو

حديقة الحيوان : اجراءات مشددة على الإتجار غير المشروع فى الأنواع المهددة بالانقراض

«الزراعة» تحتفل باليوم العالمي للحياة البرية ومرور 130 عاما على افتتاح حديقة الحيوان.. ورجائي: هناك حيوانات في مصر مُهددة بالانقراض

ترشيحاتنا

ادفع 5000 جنيه لمدة 5 سنوات.. رسوم ترخيص تشغيل آلة رفع المياه بمشروع قانون الرى والموارد المائية

في 45 دقيقة.. أمريكا تطلع على سيناريو تشيرنوبل الثانية بطولة أردوغان

نشاط فني ملحوظ.. دينا الشربيني تتصدر تريند تويتر

خاص| سفير مصر في المغرب يكشف آخر تطورات أزمة مباراة بيراميدز والرجاء

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لـ رياح خماسين في هذا الموعد

تردد قناة mbc 2 الجديد على نايل سات وعرب سات.. اضبطه الآن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات جي إم سي GMC الجديدة في السعودية .. صور

الأوفر برايس يرفع أسعار شيري أريزو 5 في مصر

أسعار فئات بيجو 5008 موديل 2021.. صور