مهددة بالانقراض.. لحظة ولادة زرافة من فصيلة نادرة.. شاهد

استقبلت حديقة حيوان تشيستر في بريطانيا مولودا جديدا من أبناء الزرافة امورلاي، وهي من فصيلة تسمى روتشيلد، وتعتبر تلك الفصيلة الأندر في الزرافات حول العالم.











وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن حديقة تشيستر في بريطانيا سلطت الضوء على ولادة زرافة جديدة من فصيلة روتشيلد في الحديقة، ونالت تلك المولودة اعتناءً خاصا من المسئولين بسبب اقتراب ذلك النوع من الانقراض.











نشرت حديقة تشيستر مقطع فيديو لزرافة من فصيلة روتشيلد وهي تضع مولودها الجديد في الحديقة الذي هبط من مسافة تصل إلى 3 أمتار على عش أعده المسئولون للزرافة كي تضع جنينها عليه عقب الولادة.











قالت الطبيبة المسئولة عن رعاية الثدييات في الحديقة، إن البعض قد يظن أن تلك المسافة كبيرة قد تتسبب في كسر ساقي المولودة الجديدة، إلا أنها في الواقع مناسبة جدا لقطع الحبل السري بين الزرافة الأم والمولودة الجديدة.











