فوائد العناب البارد .. وهل هى نفس فوائد الكركاديه البارد

يتساءل كثيرون عن فوائد العناب البارد وهو عبارة عن مشروب يستخرج فاكهة العناب ويلعب دور مهم فى علاج بعض الامراض منها الانيميا، كما يساهم فى رفع مناعة الجسم وهى الجهاز المسئول عن مواجهة الامراض وصد الميكروبات والفيروسات هذا بالاضافة الى انه يحسن الحالة المزاجية ويعالج الاكتئاب .





ومن فوائد العناب البارد أنه يخفض درجة حرارة الجسم فى الصيف ويروى العطش مما يجعله من المشروبات الشائعة خاصة في أيام الصيام ، أما الكركديه فهو عبارة عن أزهار تخرج من شجيرات صغيرة تختلف تماما عن ثمرة العناب من حيث العناصر الغذائية والفوائد العلاجية التى تحققها للانسان.





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فوائد الكركديه البارد للضغط

تعد فوائد الكركديه البارد للضغط من اكثر الامور الجدلية بين الاطباء فبعضهم يرى أنه يختلف فى التاثير عن مشروب الكركديه الساخن والبعض لايرى اى فرق ولكن فى احدى الدراسات الحديثة خفضت مشروبات الكركديه الباردة ضغط الدم الانقباضي بشكل ملحوظ بمقدار 5.57 ± 10.76 مم زئبق بعد 15 دقيقة، وخفض متوسط ضغط الدم بشكل ملحوظ بمقدار 3.43 ± 6.98 (p = 0.007) بعد 30 دقيقة دون تغيرات كبيرة في معدل ضربات القلب أو تغيرات الوضع أو الآثار الجانبية المبلغ عنها بين الإناث البالغات





فوائد الكركديه البارد للتخسيس





اثبتت بعض الابحاث فوائد الكركديه البارد للتخسيس انت هناك بعض التجارب التي وجدت أن الكركديه يؤثر على وزن إما أنها ساعدت في إنقاص الوزن أو منع زيادة الوزن.





استخدمت تجربة بشرية في تايوان مستخلص الكركديه لمدة 12 أسبوعًا وشهد جميع الأشخاص تغييرًا، تضمنت النتائج انخفاضًا في وزن الجسم الكلي ، ودهون الجسم ، ونسبة الورك إلى الخصر، ينشط الكركديه مركب AMPK الموجود في العديد من الأدوية المضادة للسمنة و بمجرد تنشيطه ، فإنه يحفز تكسير الدهون.





يمنع زيادة الوزن ل أن الكركديه يخفض نسبة السكر في الدم مما يقلل من شهية ويحفز التمثيل الغذائي الصحي، هذا يمنع الإفراط في تناول الطعام ، ويمنعك من زيادة الوزن.

لا يحتوي شاي الكركديه على سعرات حرارية ، إذا لم تقم بإضافة أي مواد تحلية إنه يمثل البديل المثالي لإرواء العطش لمشروباتنا الغازية وعصائر الفاكهة المحببة ، كما أنه يعد خطوة أعلى من شرب الماء العادي.





فوائد الكركدية للقولون





قد يكون أيضًا بنفس فعالية بعض الأدوية في محاربة العديد من سلالات البكتيريا المختلفة وتمكن مستخلص الكركديه يمنع الإشريكية القولونية ولكن الدراسة كانت فى أنبوب الاختبار. تناولت بعض الدراسات فوائد الكركديه للقولون فوجدت أنه يمتلك خصائص مضادة للجراثيم و





فوائد الكركديه للكلى

اما فوائد الكركديه للكلى فهى تنقسم لشقين، الجزء الاول ان الكركديه يخفض ضغط الدم المرتفع وبالتالي يحمى الكلى من الاضرار الواقعة عليها بسبب هذا الارتفاع واهمها خلل وظائف الكلى.

إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران قيمت الكركديه كطريقة لمنع بلورات أكسالات الكالسيوم من التحول إلى حصوات في الكلى، ولكن يجب إجراء المزيد من الأبحاث لاستنتاج أن شاي الكركديه طريقة مثبتة للوقاية من حصوات الكلى لدى البشر.





فوائد الكركديه للمعدة





من الاشياء التى لايتوقعها البعض هى فوائد الكركديه للمعدة حيث هى يحتوي شاي الكركديه أيضًا على مضادات أكسدة أخرى تسمى بوليفينول ، والتي ثبت أن لها خصائص مضادة للسرطان يتضمن الكثير من الأبحاث الحالية دراسات أنبوب الاختبارو أظهرت إحدى الدراسات الكركديه قد يساعد في منع انتشار خلايا سرطان البروستاتا وخلايا سرطان المعدة و مستخلص الكركديه يحد من نمو الخلايا ويقلل من انتشار سرطان الفم .





فوائد الكركديه للبشرة

من المعلومات التى لا تعرفها الكثير من الفتيات والنساء فوائد الكركدية للبشرة فهو من اكثر المواد الطبيعية التى تساعد على اعادة جمال البشرة وحيوتها خاصة صاحبات البشرة الدهنية فتخلصهن من المسام الواسعة وتحمى من ظهورها وتساعد فى علاج حب الشباب والوقاية منه .

ومن فوائد الكركديه للبشرة المهمة لجميع النساء الرجال ايضا انه ي حفيز إنتاج الكولاجين بالتالي يساعد فى علاج علامات الشيخوخة المبكرة ويقلل المتقدمة كما انه يحتوى على العديد من المكونات التى تساعد فى الوقاية من ظهور علامات الشيخوخة.

تنويه: المعلومات الواردة فى هذا التقرير لا تغني عن استشارة الطبيب وتناول الادوية اللازمة عند الاصابة بمشكلة صحية ما، كما يجب استشارته قبل تناول الكركديه كعلاج لانه يمثل خطورة على بعض الفئات مثل النساء الحوامل والراغبات فى الحمل لانه يقلل فرص حدوثه، ونفس الامر ف حالة اخذ حبوب منع الحمل أو الرضاعة الطبيعية . المصادر :

webmd

ijasrjournal

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