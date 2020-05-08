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ماذا يحدث في الجسم عند تناول شاي الكركديه

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:28 م
ماذا يحدث في الجسم
ماذا يحدث في الجسم عند تناول شاي الكركدية ؟
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حياة عبد العزيز
شاي الكركديه  مصنوع من مزيج من أزهار الكركديه المجففة، ويحتوي شاي الكركديه على مادتي البوليفينول والأنثوسيانين اللتين تسهمان في العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان.

واشار موقع "بولد سكاي" أن شاي الكركديه له فوائد صحية عديدة لا غنى عنها، تعرف عليها خلال التقرير التالي :

- يقلل من ضغط الدم 

وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية أن الشاي الكركديه لديه القدرة القوية على خفض ضغط الدم لدى الأشخاص المعرضين لخطر ارتفاع ضغط الدم والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الخفيف، شهد المشاركون الذين شربوا شاي الكركديه لمدة ستة أسابيع انخفاضًا في ضغط الدم.


- تعزيز صحة القلب 

يمكن أن يساعد شاي الكركديه في خفض مستوى الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، وقد تبين أن تناول شاي الكركديه يزيد من الكوليسترول الجيد (HDL) ويقلل من مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.


- انقاص الوزن 

أظهر تقرير دراسة أن استهلاك خلاصة الكركديه لديه القدرة على تنظيم التمثيل الغذائي وتقليل وزن الجسم ، ومؤشر كتلة الجسم ، والدهون في الجسم.

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