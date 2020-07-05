AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لمرضى السكري .. تناول كوبا من الكركديه يوميًا وشاهد النتيجة

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:51 م
الكركدية
الكركدية
Advertisements
نهى هجرس
يحتوي الكركديه على العديد من الفوائد الصحية التى تساعد فى الحفاظ على صحة الجسم بشكل جيد، وتعمل على علاج العديد من الأمراض التى يمكن أن تصيب الجسم.


وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky"  يساعد الكركديه فى علاج العديد من الأمراض ومنها...

- يعزز صحة الكبد 
يحتوي خلاصة الكركديه على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة الكبد، تزيد السمنة من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي وقد ثبت أن تناول خلاصة الكركديه يقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.

- يعالج مرض السكري من النوع 2 
يمكن أن يساعد شرب شاي الكركديه في علاج مرض السكري من النوع 2 وتحسين حساسية الأنسولين، يحتوي شاي الكركديه على مواد كيميائية نباتية ثبت أن لها تأثيرات إيجابية على مرضى السكري من النوع 2. 


- يحارب العدوى البكتيرية 
تسبب البكتيريا عددًا من الالتهابات التي تتراوح من التهابات المسالك البولية إلى الالتهاب الرئوي، أظهرت دراسة نشرت في مجلة علوم الأغذية والزراعة الخصائص المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة لمستخلص الكركديه على بكتيريا E. coli، ومستخلص الكركديه لديه قدرة قوية على تثبيط بكتريا الإشريكية القولونية ، وهي بكتيريا تسبب الالتهاب الرئوي والتهابات المسالك البولية والإسهال  .

- قد يدير السرطان 
يحتوي الكركديه على مادة البوليفينول التي لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للأورام، وقد ثبت أن هذه البوليفينول تثير موت خلايا سرطان المعدة في البشر، وأظهرت دراسة أخرى أن حمض الكركديه البروتوتاتيكويك ، وهو مركب فينولي مستخلص من زهرة الكركديه المجففة ، قد أظهر تحفيز خلايا سرطان الدم في البشر .

- يعمل كمضاد للاكتئاب الطبيعي 
إذا كنت تعاني من الاكتئاب ، فقد تفكر في تناول شاي الكركديه لتقليل أعراض الاكتئاب، تحتوي أزهار الكركديه على مركبات الفلافونويد مثل الأنثوسيانين والكيرسيتين، من المعروف أن هذه الفلافونيدات تمتلك نشاطًا مضادًا للاكتئاب يمكن أن يساعد في تقليل الاكتئاب.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحارب السرطان والاكتئاب.. تناولي كوبا من هذا الشاي يوميا

يعالج السكر وضغط الدم.. فوائد لن تصدقها يحصل عليها الجسم عند تناول الكركدية

أبرزها علاج العيون.. 5 فوائد غير متوقعة لتناول 3 حبات من التوت يوميا

موجودة فى كل بيت.. طرق طبيعية وبسيطة للتخلص من الالتهاب الرئوي

غني بالفيتامينات .. ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القرنفل

فاكهة مهملة تحارب أمراض القلب والكوليسترول

ترشيحاتنا

تقارير مغربية: الكاف يحدد موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

بعد وفاة رجاء الجداوي.. لهذه الأسباب فشل علاج كورونا ببلازما المتعافين

شاهد.. انهيار الفنانة إلهام شاهين في جنازة رجاء الجداوي

وفاة رجاء الجداوي.. توقف عضلة القلب وتمكن كورونا من الرئة السبب

ناعيا رجاء الجداوي.. عمرو أديب: لم تكن سيدة عادية.. وحالفني التوفيق في كل مكان كانت تشاركني فيه

بدءًا من الموسم المقبل.. الأهلي يضم صفقة جديدة إلى صفوفه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها الصبار .. 5 أعشاب تقضي على دهون البطن

لمرضى السكري .. تناول كوبا من الكركديه يوميًا وشاهد النتيجة

لماذا كتب على جثمان رجاء الجداوي "احذر خطر الإصابة بالعدوى"؟