لمرضى السكري .. تناول كوبا من الكركديه يوميًا وشاهد النتيجة

- يحارب العدوى البكتيرية

- قد يدير السرطان

يحتوي الكركديه على مادة البوليفينول التي لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للأورام، وقد ثبت أن هذه البوليفينول تثير موت خلايا سرطان المعدة في البشر، وأظهرت دراسة أخرى أن حمض الكركديه البروتوتاتيكويك ، وهو مركب فينولي مستخلص من زهرة الكركديه المجففة ، قد أظهر تحفيز خلايا سرطان الدم في البشر .





- يعمل كمضاد للاكتئاب الطبيعي إذا كنت تعاني من الاكتئاب ، فقد تفكر في تناول شاي الكركديه لتقليل أعراض الاكتئاب، تحتوي أزهار الكركديه على مركبات الفلافونويد مثل الأنثوسيانين والكيرسيتين، من المعروف أن هذه الفلافونيدات تمتلك نشاطًا مضادًا للاكتئاب يمكن أن يساعد في تقليل الاكتئاب.





