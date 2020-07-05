لمرضى السكري .. تناول كوبا من الكركديه يوميًا وشاهد النتيجة

يحتوي الكركديه على العديد من الفوائد الصحية التى تساعد فى الحفاظ على صحة الجسم بشكل جيد، وتعمل على علاج العديد من الأمراض التى يمكن أن تصيب الجسم.
وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" يساعد الكركديه فى علاج العديد من الأمراض ومنها...
- يعزز صحة الكبد
يحتوي خلاصة الكركديه على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة الكبد، تزيد السمنة من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي وقد ثبت أن تناول خلاصة الكركديه يقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.
- يعالج مرض السكري من النوع 2
يمكن أن يساعد شرب شاي الكركديه في علاج مرض السكري من النوع 2 وتحسين حساسية الأنسولين، يحتوي شاي الكركديه على مواد كيميائية نباتية ثبت أن لها تأثيرات إيجابية على مرضى السكري من النوع 2.
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- يحارب العدوى البكتيرية
تسبب البكتيريا عددًا من الالتهابات التي تتراوح من التهابات المسالك البولية إلى الالتهاب الرئوي، أظهرت دراسة نشرت في مجلة علوم الأغذية والزراعة الخصائص المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة لمستخلص الكركديه على بكتيريا E. coli، ومستخلص الكركديه لديه قدرة قوية على تثبيط بكتريا الإشريكية القولونية ، وهي بكتيريا تسبب الالتهاب الرئوي والتهابات المسالك البولية والإسهال .
- قد يدير السرطان
يحتوي الكركديه على مادة البوليفينول التي لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للأورام، وقد ثبت أن هذه البوليفينول تثير موت خلايا سرطان المعدة في البشر، وأظهرت دراسة أخرى أن حمض الكركديه البروتوتاتيكويك ، وهو مركب فينولي مستخلص من زهرة الكركديه المجففة ، قد أظهر تحفيز خلايا سرطان الدم في البشر .
- يعمل كمضاد للاكتئاب الطبيعي
إذا كنت تعاني من الاكتئاب ، فقد تفكر في تناول شاي الكركديه لتقليل أعراض الاكتئاب، تحتوي أزهار الكركديه على مركبات الفلافونويد مثل الأنثوسيانين والكيرسيتين، من المعروف أن هذه الفلافونيدات تمتلك نشاطًا مضادًا للاكتئاب يمكن أن يساعد في تقليل الاكتئاب.