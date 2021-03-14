عميد آداب القاهرة يكشف موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول

كشف الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب الجامعيين وموعد إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول.

وقال الدكتور شريف شاهين، خلال تصريح لـ"صدى البلد"، إن جميع الامتحانات سوف تنتهى يوم الخميس الموافق 18 من مارس، وستقوم الكلية بتصحيح الامتحانات بالإضافة إلى المراجعة بشكل جيد وبعد ذلك سنقوم بإعلان النتيجة فى أول شهر أبريل كحد أقصى.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أجرى جولة تفقدية للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.









وتفقد الوزير ورئيس الجامعة، أعمال الامتحانات بكلية طب قصر العيني، ورافقهما خلال الجولة الدكتورة هالة صلاح، عميدة الكلية.









واطمأن الوزير على سير أعمال الامتحانات في مختلف اللجان، مؤكدًا أهمية تذليل العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات، مشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات، وتوفير جميع السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منظم.