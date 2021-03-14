ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد آداب القاهرة يكشف موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول

الأحد 14/مارس/2021 - 02:02 م
اداب القاهرة
اداب القاهرة
Advertisements
مريم عزت
كشف الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب الجامعيين وموعد إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول.
 

وقال الدكتور شريف شاهين، خلال تصريح لـ"صدى البلد"، إن جميع الامتحانات سوف تنتهى يوم الخميس الموافق 18 من مارس، وستقوم الكلية بتصحيح الامتحانات بالإضافة إلى المراجعة بشكل جيد وبعد ذلك سنقوم بإعلان النتيجة فى أول شهر أبريل كحد أقصى.
 



وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أجرى جولة تفقدية للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.


وتفقد الوزير ورئيس الجامعة، أعمال الامتحانات بكلية طب قصر العيني، ورافقهما خلال الجولة الدكتورة هالة صلاح، عميدة الكلية.


واطمأن الوزير على سير أعمال الامتحانات في مختلف اللجان، مؤكدًا أهمية تذليل العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات، مشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات، وتوفير جميع السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منظم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عميد آداب القاهرة يكشف أجواء اليوم الثاني من امتحانات الفصل الدراسى الأول

عميد آداب القاهرة: امتحانات الدراسات العليا دون مشاكل

عميد دار العلوم يكشف لـ صدى البلد تفاصيل أجواء الامتحانات

تسير بشكل طبيعي.. عميد دار علوم يكشف أجواء امتحانات الدراسات العليا

عميد آداب القاهرة : تصحيح الامتحانات فور انتهاء الطلاب من أدائها

جامعة القاهرة: الآداب تكشف عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الاول .. والآثار تنتهى من رصد الدرجات.. وهندسة توضح آليات العمل فى الترم الثانى

ترشيحاتنا

مبديا انزعاجه من استقالات الزمالك.. شوبير: كارتيرون شايل سيفه

بدأت باستهزاء ويليام من موسيقى هاري.. تفاصيل جديدة تكشف صراع الأخوين قبل مقابلة أوبرا

سعر هيونداي النترا HD موديل 2021 في مصر.. بالصور

إعلامية كويتية تتقدم بأدلة تكشف حقيقة فيروس كورونا.. تفاصيل

فى يوم واحد.. خلطة سحرية للتخلص من حب الشباب

تعرف على حالة الطقس في الأسبوع الأخير من فصل الشتاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر هيونداي النترا HD موديل 2021 في مصر.. بالصور

أسعار سيارات جي إم سي GMC الجديدة في السعودية .. صور

الأوفر برايس يرفع أسعار شيري أريزو 5 في مصر