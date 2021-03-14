حملة للاطمئنان على مستوى الخدمات بمدن جامعة بنها

أجرى الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاعى خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدن الجامعية بجامعة بنها ، جولة موسعة بالمدن الجامعية بمشتهر و طوخ ، للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدم للطلاب.





رافقه خلال الجولة الدكتور طه عاشور المشرف على مدينة طوخ ، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية ، وطه حلمى مدير مدينة مشتهر، وعبد الحميد هريدى مدير مدينة طوخ.





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وشملت الجولة تفقد المطابخ ، والمطاعم ، ومخازن الأغذية ، والاستراحات ، وغرف الإقامة ل لطلاب ، بالاضافة الى متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.





والتقى الدكتور جمال سوسة بالطلاب داخل المدن واطمأن منهم على مستوى الخدمة التي تقدم لهم ، بالإضافة الي التأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة للطلاب.





وأثنى المشرف على قطاع خدمة المجتمع خلال جولته على جهود العاملين بالمدن الجامعية ، مؤكدا على ضرورة متابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية.





وكان الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها قد تفقد سير الامتحانات بكليتى الزراعة والطب البيطرى ، رافقه خلالها الدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة ، والدكتور محمد محمدى غانم عميد كلية الطب البيطرى والوكلاء.





وقال الدكتور جمال سوسة إن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا، حرصًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال فترة اداء الامتحانات.





وأشاد المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإدارة الكليتين وبما لمسه من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان وارتداء الكمامات ، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.