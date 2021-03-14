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بين الناس

سكان طرة البلد شارع مصر حلوان يشكون من إغلاق كشافات الإنارة بالشارع

الأحد 14/مارس/2021 - 03:01 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ أحمد نصر شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررة من إغلاق كشافات الإنارة بالشارع.

وقال نصر في شكواه نعاني نحن سكان طره البلد شارع مصر حلوان من غلق كشافات الإنارة بمنطقة سجن  طره وارض الفولي المنطقة  أصبحت  استراحة للمخدرات بسبب عدم الإنارة مما بيتسبب في حدوث حوادث سرقة بسبب الظلام.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث حوادث.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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