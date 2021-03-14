عميد آثار القاهرة: انتهاء بعض الفرق من امتحانات الفصل الدراسى الأول وجار رصد الدرجات

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، عن الفرق الدراسية التى قد انتهت من أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول وعن نتائج امتحانات طلاب الدراسات العليا.





وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد، إن معظم طلاب الفرق الثلاثة قاموا بانتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول أمس، مؤكدا أن باقى الطلاب مستمرون فى أداء الامتحانات بشكل طبيعي.





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وأضاف "رجب"، أن امتحانات طلاب الدراسات عليا موضوعية بنظام البابل شيت وتم تصحيح الامتحانات بوحدة البابل شيت بالكلية ورصد النتائج بكنترول الفرقة الثالثة والدراسات العليا.





وأكد أنه قد تم مراعاة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد الاجتماعي والدخول إلى المباني عن طريق بوابات التعقيم وقياس الحرارة ولا يسمح بالدخول الا بالكمامات وعدم اصطحاب الموبايلات وقد مر اليوم الامتحاني الثالث عشر بهدوء وسلام بإشراف ومتابعة ميدانية دقيقة.