مجانا .. الزراعة : توزيع 50 ألف شتلة زيتون على مزارعي مطروح

قام مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ، التابع لمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، بتوزيع 50 الف شتلة زيتون مجانا على مزارعي مطروح.





يأتى ذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ، و ذلك استكمالا للزيارة التي قام بها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى محافظة مطروح وفي اطار دور وزارة الزراعة دعم المزارعين بالمناطق الحدودية.





وأشاد شعيب ، بالتعاون المستمر والدائم بين وزارة الزراعة ومحافظة مطروح من أجل خدمة المزارعين، مؤكدا أننا نقوم اليوم بتوزيع 50 ألف شتلة أشجار زيتون، بالإضافة إلى 10 الاف شتلة لوز لتوزيعها على المزارعين من أهالي مطروح في مراكز ومدن غرب مدينة الضبعة حتي السلوم بالإضافة الى دعم واحة سيوة 10 شتلة زيتون بالمجان .





من جانبه، قال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء إن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بمواطني مطروح خاصة في مجال التنمية الزراعية المستدامة من خلال توفير أصناف من شتلات الزيتون لزيادة الرقعة الزراعية لتحسين الحالة المعيشية لمزارعي الصحراء بالساحل الشمالي الغربي بتكليفات من وزير الزراعة لمركز بحوث الصحراء .





وأضاف «زغلول» ان المركز يعمل علي تحقيق التنمية المستدامة لمزارعي مطروح والإستفادة من الموارد المائية والارضية التي تستهدفها الدولة المصرية لتحقيق أعلي عائد من وحدتي الأراضي والمياه، بما ينعكس علي خدمة مختلف القطاعات التنموية في الاراضي الصحراوية.





من جانيه ، قال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ، إنه بحث مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الخطوات النهائية الخاصة بتنمية المنطقة من خلال مشروع “الموائمة في البيئات الصحراوية “، ” برايد ” بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ” ايفاد ” وذلك لتنمية غرب مطروح من منطقة الجفيرة غربي الضبعة وحتى السلوم غربًا، بالإضافة إلى منطقتي المغرة وواحة سيوة لتحقق نهضة زراعية غير مسبوقة على أرض محافظة مطروح، من خلال مركز بحوث الصحراء الذى يعمل على تقديم يد العون لأبناء المنطقة الغربية، من خلال المشروعات التنموية التي تحقق الاستقرار والتنمية.





وأوضح أن مشروع إيفاد سينفذ العديد من المشروعات على أرض مطروح، من خلال مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، وسيعمل على الاستفادة من مياه الأمطار بدلًا من إهدارها وتعظيم كفاءة استخدامها وإنشاء الآبار وتنمية الوديان وتنمية المراعي والثروة الحيوانية وتنمية المرأة.





كما يستهدف المشروع، إقامة عدد من المدارس المتنوعة بالمنطقة الساحلية من تعليم الأساسي والثانوي والفني ووحدات الفصل الواحد ووحدات صحية وإنشاء وحدات مجمعة لتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الكمبوست بواحة سيوة، ودعم المجتمعات المحلية بمعاصر زيتون حديثة ودعم المرأة بمشروعات صغيرة مدرة للدخل وذلك وفقا لاحتياجات التنموية للمنطقة.





وأكد ” الأمير ” على دعم شباب الخريجين، من خلال حصولهم على أرضى يتم استصلاحها من المشروع بمنطقة المغرة، كما سيقوم المشروع بإنشاء مركز دعم فني وإرشادي لمنطقة غرب الضبعة لأول مرة بمحافظة مطروح، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة مطروح، من خلال الدعم المستمر من وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي ممثلا في مركز بحوث الصحراء.



