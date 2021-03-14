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فن

محمد سيد بشير يكشف عن موعد عرض مسلسله الأجنبي في أمريكا وكندا | خاص

الأحد 14/مارس/2021 - 04:00 م
محمد سيد بشير
محمد سيد بشير
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خالد صواف
أكد المؤلف محمد سيد بشير أن مسلسله الأمريكى"cypher" سيتم عرضه بداية من يوم ١٩ مارس المقبل في أمريكا وكندا وذلك بعد النجاح الذي حققه المسلسل في افريقيا ودول الخليج.

وأضاف محمد سيد بشير في تصريح لـ "صدى البلد": "المسلسل سيتم عرضه على قناة أمريكية جديدة سيتم افتتاحها يوم عرض المسلسل وستكون مفتوحة مجانا لمدة شهر .. على أن تبقي بعد ذلك باشتراك شهري".

وقال: "المسلسل بعد أن تم عرضه في دولة جنوب إفريقيا وتونس وأكثر من دولة في شهر أكتوبر الماضي لقى صدى واسعا وهو ما جعله يعرض في أمريكا وكندا."

وأوضح "بشير" أنه كتب المسلسل باللغة العربية  وتمت ترجمته بواسطة مترجم ثقافة متخصص، لافتا إلى أن المسلسل تمت دبلجته في دولة الهند."

المسلسل من إنتاج تامر مرتضي ومن إخراج التونسي مجدي سميري وتأليف محمد سيد بشير.

يذكر أن آخر أعمال بشير كان مسلسل فرصه تانيه في شهر رمضان الماضي، ويشارك في رمضان المقبل في مسلسل ملوك الجدعنة حيث أن المسلسل من قصته.
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