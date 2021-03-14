للتخلص من الموديل القديم .. خصومات كبيرة على بورش باناميرا 2020

أعلنت شركة بورش لصناعة السيارات عن اقتراب وصول السيارة موديل 2021 من طرازها الشهير باناميرا، ولذلك وضعت العديد من المزايا السعرية والخصومات على الموديل الاقدم 2020 حتى تتخلص من السيارات المتبقية.





وأوضحت شركة بورش فى بيان لها أن برنامج الخصومات الخاص بباناميرا والمتوفر حتى 31 مارس، يعرض تعويض بنسبة 50٪ لخصم الوكيل على سيارة 2020. تقدر قيمة هذا الحافز بما يصل إلى 5000 دولار، والذي يمكن أن يشجع الوكلاء على خفض 10000 دولار من سعر التجزئة المقترح من مصنع باناميرا.





وأكدت بورش أن هذا العرض يقدم فقط لطرازات باناميرا GTS و Turbo و Turbo S E-Hybrid في كل من طرازات السيدان وسبورت توريزمو ، يعتبر الحافز متاح للذين يتطلعون إلى شراء أو استئجار باناميرا ويمثل فرصة لشراء سيارة بورش جديدة بسعر مخفض، الأمر الذي لا يحدث كثيرًا.





جدير بالذكر أن باناميرا 2021 تختلف عن نظيرتها 2020 فى بعض الاختلافات البسيطة مثل الاكصدام الرياضي في Turbo S ، والمصابيح الخلفية المظلمة في GTS ، وشريط إضاءة LED في الخلف ، وتصميمات جديدة للعجلات مقاس 20 و 21 بوصة.





وتستمد السيارة طراز باناميرا 4S E-Hybrid لعام 2021، قوتها من محرك V6 مزدوج الشاحن بسعة 2.9 ليتر يولد 434 حصانًا ومزودًا بمحرك كهربائي مدمج في ناقل الحركة PDK بثماني سرعات بقوة 134 حصان إضافية. بإجمالي 552 حصان و750 نيوتن متر من عزم الدوران.