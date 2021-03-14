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فن

أسما شريف منير تشارك متابعيها بـ إطلالة جديدة .. شاهد

الأحد 14/مارس/2021 - 03:46 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الإعلامية أسما شريف منير متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: 

ايه القمر ده - اسما الاموره - مشاء الله 

يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات  ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
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