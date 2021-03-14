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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 348 إصابة جديدة و4 وفيات بـ كورونا

الأحد 14/مارس/2021 - 03:01 م
علم السعودية
علم السعودية
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.


وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات 382407 حالة.


وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 274 حالات تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 372703 حالات.


وأكدت "الصحة" أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 6567 حالة وفاة.


وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3137 والحالات الحرجة 555 حالة.
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