شاهد .. مرسيدس طراز AMG A35 المعدلة باسم RS 400 kit

اعلنت شركة بوسايدون المتخصصة في تعديل السيارات المرسيدس، عن مشروعها الجديد ، وهو تعديل السيارة طراز AMG A35 ، لتطرحها تحت مسمى RS 400 kit.





واوضحت شركة بوسايدون فى بيان لها ما تم تعديله في السيارة مرسيدس AMG A35 ، والتى تاتى باسم RS 400 kit ، حيث تم تحسين الاداء، ورفع خرج المحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر من 306 حصان، و400 نيوتن متر إلى 355 حصان، و500 نيوتن متر.





كما اكدت شركة بوسايدون لتعديل السيارات ، انه تم خفض وقت التسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة من 4.7 إلى 4.3 ثانية وارتفعت السرعة القصوى بمقدار 30 كم / ساعة لتصل لـ 280 كم / ساعة داخل سيارتها المعدلة RS 400 kit.





وتم تقديم صندوق طاقة كبديل لوحدة التحكم الإلكترونية المعاد ضبطها، يمكن لمحرك السيارة RS 400 kit من إنتاج 355 حصانًا و480 نيوتن متر، يتضمن شاحن توربيني مُحسَّن.





ويساعد الشاحن التوربيني المُحسَّن محرك السيارة RS 400 kit على انتاج 400 حصان وعزم دوران أكبر عند 550 نيوتن متر، ويجعلها أقوي من AMG A45 S القياسية بـ 13 حصانًا، و70 نيوتن متر.