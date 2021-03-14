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محافظات

نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يواصل جولاته لتفقد سير الامتحانات ..صور

الأحد 14/مارس/2021 - 03:15 م
جولة نائب رئيس جامعة
جولة نائب رئيس جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
واصل  الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب من جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول ، حيث تفقد اليوم لجان الامتحانات بكليتى الحاسبات والذكاء الاصطناعى ، والفنون التطبيقية يرافقه الدكتورة هالة حلمى زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى ، والدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفيلى عميد كلية الفنون التطبيقية والوكلاء.

وخلال جولته اطمأن نائب رئيس جامعة بنها على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان لمواجهة فيروس كورونا وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.

واكد الدكتور تامر سمير إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات خاصة فى ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا.

واشاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بما شاهده خلال جولته من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان ، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

من جانبه أعلن الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب عن تنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب ادارة النشاط العلمي والتكنولوجي مسابقة عباقرة الكليات 2021 وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها.

واشار سمير الى ان الجامعة تقدم كافة الدعم للانشطه الطلابيه لما تحققه من تواصل بين الطلاب في مختلف الكليات وتساعدهم على الارتقاء بالجوانب السلوكية والاجتماعية والثقافية لهم.

من جانبه أشار الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية الى ان مسابقة عباقرة الكليات 2021 تنظم لأول مرة بالجامعات المصرية بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الكليات في الفترة من ٢٨ مارس حتى الأول من أبريل المقبل.

وقال الدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب أنه مسموح بحضور طلاب مشجعين لا يزيد عن ٣٠ طالب من كل كلية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الطلاب.
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