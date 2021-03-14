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أخبار البلد

"لجنة الوفاة الإصابية" تصدر شهادات وفاة بكورونا لـ 37 طبيبا و 10 من التمريض و7 إداريين

الأحد 14/مارس/2021 - 04:53 م
صدى البلد
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محمد غالي
عقدت اللجنة الطبية العليا للوفاة الإصابية بفيروس الكورونا اجتماعها الثانى بحضور د. ابراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة النقابية الوزارية وبرئاسة د. أيمن الأمين رئيس اللجنة الطبية العليا و د. سوسن المعدواى مدير اللجنة الطبية العليا.

وأفاد د. الزيات بأن اللجنة في اجتماعها " الثاني " أصدرت شهادة الوفاة الاصابية بالكورونا لعدد سبعة وثلاثون طبيبًا و صيدلى وعشرة من التمريض وسبعة  إداريين صحيين.

وأشار عضو مجلس النقابة أن اللجنة في الجلسة الماضية ( الأولي )  أصدرت بالفعل أربعة وسبعون شهادة وفاة اصابية بواقع (  54 شهادة للأطباء و  19 تمريض وفنيين و  1 ادارى )
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