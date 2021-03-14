"لجنة الوفاة الإصابية" تصدر شهادات وفاة بكورونا لـ 37 طبيبا و 10 من التمريض و7 إداريين

عقدت اللجنة الطبية العليا للوفاة الإصابية بفيروس الكورونا اجتماعها الثانى بحضور د. ابراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة النقابية الوزارية وبرئاسة د. أيمن الأمين رئيس اللجنة الطبية العليا و د. سوسن المعدواى مدير اللجنة الطبية العليا.





وأفاد د. الزيات بأن اللجنة في اجتماعها " الثاني " أصدرت شهادة الوفاة الاصابية بالكورونا لعدد سبعة وثلاثون طبيبًا و صيدلى وعشرة من التمريض وسبعة إداريين صحيين.



