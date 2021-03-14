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رياضة

غزل المحلة يواصل التوهج.. أرجنتين مصر يهزم المقاولون بهدف في الدوري

الأحد 14/مارس/2021 - 05:06 م
صدى البلد
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محمد السعيد
فاز فريق غزل المحلة على  المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب " الجبل الأخضر"، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدروي الممتاز.

جاء هدف غزل المحلة والمباراة الوحيد في الدقيقة 61 عن طريق أحمد الشيخ.

ويعد هذا الفوز هو الانتصار الأول لـ غزل المحلة على المقاولون العرب منذ 11 عاما.

وبهذه النتيجة واصل غزل المحلة  الملقب " أرجنتين مصر" عروضه الرائعة في مسابقة الدوري المماتز هذا الموسم حيث صعد إلى المركز التاسع برصيد 22 نقطة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 13 نقطة فى  المركز الـ 15
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