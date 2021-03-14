قبل انتهاء الامتحانات.. تجارة القاهرة تضع 3 حلول للطلاب عند حدوث أي ظروف طارئة بالفصل الدراسي الثاني.. ودار العلوم تكشف طبيعة ونظام الحضور لجميع المراحل الدراسية

- 3 حلول بالفصل الدراسي الثاني للطلاب أصحاب الأعذار بتجارة القاهرة

- دار العلوم القاهرة: انتهاء الامتحانات يوم 27.. والفصل الدراسي الثاني بهذه الطريقة









تقترب امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة من الانتهاء، حيث تقوم الجامعة بالاستعدادات لإعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحانات، وكذلك الاستعداد للفصل الدراسي الثاني من حيث طرح المقررات والبرامج الدراسية الخاصة به، ويتساءل الطلاب عن كيفية الحضور خلال الفصل الدراسي الثاني، والإجراءات المتبعة عند مواجهة أي طالب مشكلات للحضور بمقر الكلية أو تلقي المقررات على المنصة الإلكترونية.





كشف الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة عن العديد من البدائل الخاصة بنظام الحضور بالفصل الدراسي الثاني ، بالنسبة للطلاب الذين قد يواجهون مشكلات للحضور ، أو الطلاب المرضى .





وأضاف في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الكلية أعدت خطة للحضور "الأونلاين" وطرح المقررات والبرامج على المنصة الاليكترونية ، وخطة أخرى للحضور بمقر الكلية ، مع وجود خاصية أخرى وهي تسجيل دكتور المادة للمحاضرات التي يقوم بشرحها للطلاب مباشرة في قاعات الحضور وإعادتها "أونلاين" على المنصة .





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أوضح "شحاتة" إن الطلاب المرضى أو أصحاب الأعذار المتخوفون من الحضور في مقر الكلية يمكنهم تلقي نفس المحاضرة "أونلاين" على المنصة الاليكترونية ، لافتا إلى أن هناك فرق متخصصة تقوم برفع هذه المقررات على المنصات للطلاب ، حيث أنه سيتم البدء في طرح مقررات الفصل الدراسي الثاني مع بداية أول أسبوع منه .





وأشار إلى أن الطالب أصبح له ثلاثة بدائل ، حيث يكون الطالب متاح له الحضور بمقر الكلية مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المقررة مع تقسيمهم على مجموعات وتكون لكل فرقة أيام مخصصة للحضور ، كما يقوم الطلاب الغير قادرين على الحضور بمقر الكلية بسبب أي ظروف طارئة يتم تلقيهم هذه المحاضرات من خلال المنصة بعد تسجيلها وطرحها عليها .





وبالنسبة للطلاب الذين لم يتلقوا المحاضرات على المنصة أو في الكلية ، يتم طرح المقررات له من خلال المعيدين الموجودين بالكلية في نفس الاسبوع ، حيث يتم تجميع هذه المحاضرات أو المقررات وشرحها لهم ، حيث يتم تقديم هذه الخدمة للطالب مجانا .





وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة إلى أنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني عقب الانتهاء من الامتحانات مباشرة ، لافتا إلى أن الفرق الدراسية التي انتهت من الامتحانات ستبدأ يوم 3 من شهر أبريل القادم ، وهو موعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية ، وباقي الفرق ستبدأ عقب الانتهاء من باقي الامتحانات .





كما إن هناك فرق دراسية ستبدأ يوم 3 أبريل مثل طلاب الفرق الثانية والرابعة ، وبالنسبة لباقي الفرق ستبدأ بعد الانتهاء من باقي الامتحانات مباشرة ، مع تقسيم طلاب كل فرقة على أيام محددة للحضور بواقع ثلاثة أيام لكل فرقة دراسية ، ويتم تقسيمهم على مجموعات داخل قاعات الحضور مراعاة للتباعد الاجتماعي .





وأشار إلى أن نظام الحضور بالفصل الدراسي الثاني سيكون بنظام التعليم "الهجين" والذي يجمع بين الحضور في مقر الكلية و"الأونلاين" من خلال طرح المقررات والبرامج الدراسية على المنصة الاليكترونية الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة مثل منصة "بلاك بورد"





ونوه إلى أن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مؤهلون ومدربون على استخدامها من خلال الدرورات التي تم تقديمها لهم لزيادة خبراتهم ووجود تفاعل بين الطلاب وأعضاء هية التدريس عليها .





وكان الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة قد أوضح خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه يتم إجراء الامتحانات لحوالي 57 ألف طالب من منسبي الكلية ، على أن يتم الانتهاء منها يوم 3 من شهر أبريل القادم .









من جانبه ، قال الدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول مستمرة حتى يوم 27 من شهر مارس الجاري ، وسط إجراءات احترازية مشددة .





وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه سيتم إعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحانات ، لافتا إلى أن نظام الحضور وكيفية تلقي المقررات الدراسية للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني ، ستكون بنظام التعليم "الهجين" حيث يتم تقسيم الطلاب على مجموعات وفقا للأيام المقررة لكل مجموعة في مقر الكلية ، بواقع يومين لكل مجموعة .





وبالنسبة لباقي الأيام سيتم طرح البرامج الدراسية على المنصة الاليكتروية الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة "بلاك بورد" حيث يكون هناك تواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلالها ، وعمل تقييمات للطلاب عليها ، حيث تم تأهيل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على استخدامها بشكل كبير ، وزيادة مهاراتهم وإمكاناتهم عليها .





وأوضح "رضوان" إن هذه الطريقة الخاصة بنظام الحضور تسؤي على طلاب الدراسات العليا أيضا ، فجميع هذه القواعد تطبق على جميع المراحل والسنوات الدراسية بالكلية.





كان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة قد أوضح خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن الكلية تخصص ساعتين يوميا لأعمال التعقيم بالكلية ، وقاعات الحضور وأماكن تردد الطلاب ، تحت إشراف لجنة متخصصة للتأكد من مدى التزام الجميع بهذه الاجراءات وتطبيقها .