كل ما تريد معرفته للالتحاق بدرجة الماجستير

هناك عدد من الطلاب لا يكتفون بالحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس، ويكون لديهم رغبة فى استكمال حياتهم الدراسية بالحصول على درجة الماجستير ثم الدكتوراه فى المجال الخاص بهم او مختلف عن المجال الدراسى الذى اتبعوه خلال مدة السنين الدراسية.









ولذلك يقوم موقع صدى البلد، بنشر كيفية التقديم على الماجستير بجامعة القاهرة والاوراق المطلوبة للالتحاق بها.





- الأوراق المطلوبة للتقديم على ماجستير





يوجد عدد من الاوراق المطلوبه للتقديم بدرجة الماجستير من الطلاب المتقدمين يجب توافرها قبل التقديم وجاءت كالاتى





1- شهادة البكالوريوس المؤقته بالتقدير المطلوب للمتقدمين للقيد بالدبلوم أو الماجستير.





2- بيان بدرجات الطالب خلال سنوات الدراسة





3- شهادة الميلاد أو المستخرج رسمى منها .





4- صورة بطاقة تحقيق الشخصية "الرقم القومى" .





5- عدد 6 صور شخصية مقاس 4x6 سم .





6- موافقة جهة العمل على القيد و الدراسة .





7- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة للعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال إذا كانت الدراسة تحتاج للتفرغ (أوحسب نص اللائحه الداخلية للكلية) .





8- شهادة الموقف من التجنيد (مؤجل / معافى مؤقت/ معفى نهائيًا) .





9- موافقة القوات المسلحة "للمجندين" .





10 - موافقة شئون الضباط (إذا كان المتقدم للقيد ضابط بالقوات المسلحة أو ضابط شرطة).





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- شروط الالتحاق بدرجة الماجستبر بكلية الأداب

* أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الليسانس أو البكالوريوس فى فرع التخصص أو الفروع المتصلة به بتقدير عام (جيد) على الأقل أو ما يعادلها من الساعات المعتمدة مع مراعاة الشروط الخاصة بالقسم.

* أن يكون المتقدم حاصلاُ على درجة الليسانس أو البكالوريوس فى التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو الجامعات غير المصرية المناظرة لها بتقدير عام (جيد) على الأقل فى متوسط تقديراته خلال سنوات الدراسة ، وتقدير (مقبول ) فى فرع التخصص ويترك للقسم العلمى .

* إذا كان الطالب يعمل فى جهة حكومية أو غير حكومية يجب أن يحصل على موافقة جهة العمل أو أن يقدم إقرارًا بأنه لا يعمل .





- تكلفة ماجستير جامعة القاهرة

مصروفات ماجستير جامعة القاهرة قدرها حوالى 2000 جنيه تسدد مرة عند بدء القيد ومرة أخري بعد عام من القيد، ومصروفات تسجيل قدرها حوالى 1500 جنيه تسدد مرة واحدة عند طلب تسجيل خطة البحث، ومصروفات تشكيل قدرها حوالى 1500 جنيه تسدد مرة واحدة عند طلب تشكيل لجنة الحكم .



