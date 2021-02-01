لطلاب الدراسات العليا.. اِعرف طريقة التقديم بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية .. شروط الالتحاق بقسم اللغة العربية بـ "آداب"

* مصاريف برامج الدراسات العليا كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة

* عميد اداب القاهرة يكشف عن اخر موعد للتقديم ببرامج الدراسات العليا

















أعلنت إدارة كلية الآداب بجامعة القاهرة، فتح باب التقدم بالدراسات العليا بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري وذلك حتى يوم الخميس الموافق 18 من فبراير الجاري.









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وقال الدكتور شريف كامل، إن أهم شروط قيد الطالب ببرنامج الدراسات العليا أن يكون الطالب حاصلًا على درجة الليسانس فى الآداب بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو درجة جامعية معادلة لها، بالإضافة إلى اجتياز امتحانات القبول المطلوبة.

وكان "كامل" أكد أن الكلية فتحت باب التقديم أمام الطلاب للالتحاق بالدراسات العليا منذ عدة أيام، ولكن لن يستمر باب التقديم مفتوحًا فترة طويلة، فآخر فرصة للتقديم أمام الطلاب يوم الخميس الموافق 18 من فبراير الجاري.





كما كشف الدكتور شريف كامل ، عن شروط قبول الطلاب الدراسات العليا بقسم اللغة العربية.





وأوضح ، إن أهم شروط قيد الطالب ببرنامج الدراسات العليا بقسم اللغة العربية اجتياز طلاب الشعبة الادبية إمتحان القبول التحريرى ويقبل الطلاب الحاصلين على 75 درجة فيما أعلى ، وتطبق نفس الشروط على الشعبة اللغوية .









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وفى نفس السياق ، بعد البدء في تلقي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بـ جامعة القاهرة طلبات التقديم للدراسات العليا، للالتحاق الطلاب ببرامج الماجستير والدكتوراه .





وجاءت الشروط الخاصة بدرجة الماجيستير، حيث يجب أن يقدم الطالب الأوراق الآتية:





1- أصل الموقف من التجنيد سواء معافاة أو "مؤجل".





2- تقديم أصل شهادة التخرج أو شهادة المعادلة لطلاب الجامعات غير الحكومية .





3- صورة من بطاقة الرقم القومي .





4- أصل شهادة الميلاد .





5- عدد 4 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم .





6- تقديم ما يثبت عدم القيد بأي درجة جامعية أخرى .





7- تقديم الطالب بيان بدرجات أربع سنوات الدراسة .





وبالنسبة لموعد التقديمات تم الإعلان عن مواعيد التقديم دراسات عليا اقتصاد وعلوم سياسية ، حيث ‏أوضح الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الكلية تتلقى حاليًا طلبات التقديم بمرحلتي الماجيستير والدكتوراه للطلاب المتقدمين للدراسات العليا بالكلية منذ الأسبوع الماضي. ‏

وأشار "السعيد"في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الكلية تتيح تقديم الطلبات أونلاين أو حضوريا من خلال تقديم الطالب في مقر الكلية .



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مع التأكيد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المقررة ومنع التجمعات في أماكن التقديم والزام جميع المتقدمين بارتداء الكمامات والدخول من بوابات التعقيم الالكتروني وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم .









وفيما يتعلق بمصاريف كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة ، فقد بلغت العام الماضي لطلاب الشعبة العربية 350 جنيهًا في العام ، وطلاب الشعبة الانجليزية والفرنسية بنظام الساعات المعتمدة فقد بلغت 26 ألف جنيه.



وبالنسبة للعام الدراسي الحالي ، فإن مصاريف كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة لن تزيد عن 10% عن العام الدراسي الماضي ، لطلاب الشعبة العربية





اعلنت جامعة القاهرة منذ عدة أيام عن فتح باب التقديم امام الطلاب للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بكليات الجامعة ، وهناك عدد كبير من الطلاب الذين يرغبون فى التقديم ولكن لا يمتلكون المعلومات الكافية ، لذلك نقوم بنشر كل ما يتعلق بالدراسات العليا .