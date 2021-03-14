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أخبار العالم

ليبيا.. فايز السراج يسلم السلطة لحكومة الدبيبة ويتوجه إلى لندن

الأحد 14/مارس/2021 - 06:20 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مصدر مقرب من حكومة الوفاق في ليبيا إن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لتسيير الأعمال، سيعود غدا الاثنين إلى العاصمة الليبية طرابلس قادما من إيطاليا.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، في تصريحات لموقع "الساعة 24" الإخباري الليبي أن السراج سيقوم بتسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة يوم الثلاثاء المقبل في مراسم رسمية.

وذكر المصدر أن السراج سوف يغادر فور ذلك طرابلس متجها إلى العاصمة البريطانية لندن.

وتسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس السبت، ديوان مجلس الوزراء بطرابلس، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان مقتضب أن رئيس الحكومة عقد اجتماعا مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان، وذلك لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارت والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
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