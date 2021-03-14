ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الطبطبة سبتنا.. منة عرفة تكشف حقيقة ارتباطها

الأحد 14/مارس/2021 - 07:04 م
منة عرفة
منة عرفة
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة منة عرفة كثيرا من التفاصيل فى حياتها الشخصية وخاصة ما اثير حول ارتباطها. 

وقالت منة فى لقاء تليفزيونى: "ليس هناك اى نوع من الارتباط كما يردد البعض وان الحب ليس له علاقة بالصورة، مع رجل بل يمكن ان يكون مع الاهل والاصدقاء. 

واضافت منة: عندما نشرت اغنيتة الفنان حسين الجسمى "لقيت الطبطبة" اعتقد البعض ان هناك علاقة بالارتباط لكن ليس هناك اى علاقة و"الطبطبة هى اللى سبيتنا". 

يذكر ان منة عرفة شاركت مؤخر فى مسلسل "اسعاف يونس" الذى قام ببطولته محمد انور وسارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني. 

وتدور احداث العمل فى اطار اجتماعى كوميدى حول شاب بتعرض لعديد من المواقف الحياتية التى توقعه فى ازمات مختلفة.  
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

من كواليس إسعاف يونس.. أحدث ظهور لمحمد أنور وتوتا

اتبسطت جدا بالحلقة.. محمد عبد الرحمن يهنئ محمد أنور على مسلسل إسعاف يونس

محمد عبد الرحمن مهنئا "أنور" بمسلسل إسعاف يونس: ألف مبروك لأخويا النجم

هغنى وصوتى مش حلو.. منة عرفة تكشف تفاصيل عن دورها فى مسلسل إسعاف يونس

بـ فرو أسود.. منة عرفة تبهر متابعيها بـ إطلالة جريئة

إطلالة جذابة.. منة عرفة تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

ترشيحاتنا

بدءا من اليوم.. إلغاء نظام الكفيل في السعودية و10 حقوق للعمالة الوافدة

خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 348 إصابة جديدة و4 وفيات بـ كورونا

قرار تأديبي وراء استبعاد أوباميانج من تشكيل آرسنال

لماذا سميت صلاة العصر بالصلاة الوسطى ؟.. لـ5 أسباب تغير حياتك ولا يعرفها كثيرون

هدف خرافي لـ توتنهام في شباك أرسنال خلال ديربي شمال لندن.. فيديو

خاص| سبب رحيل حارس الزمالك السابق والاتحاد الحالي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالبشرة عند وضع الصبار ؟

سعر ومواصفات فورد فوكس 2021 في مصر .. صور

انسي البوتكس .. أسرع ماسك للقضاء على الشيخوخة