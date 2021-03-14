الطبطبة سبتنا.. منة عرفة تكشف حقيقة ارتباطها





وقالت منة فى لقاء تليفزيونى: "ليس هناك اى نوع من الارتباط كما يردد البعض وان الحب ليس له علاقة بالصورة، مع رجل بل يمكن ان يكون مع الاهل والاصدقاء.





واضافت منة: عندما نشرت اغنيتة الفنان حسين الجسمى "لقيت الطبطبة" اعتقد البعض ان هناك علاقة بالارتباط لكن ليس هناك اى علاقة و"الطبطبة هى اللى سبيتنا".





يذكر ان منة عرفة شاركت مؤخر فى مسلسل "اسعاف يونس" الذى قام ببطولته محمد انور وسارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني.





وتدور احداث العمل فى اطار اجتماعى كوميدى حول شاب بتعرض لعديد من المواقف الحياتية التى توقعه فى ازمات مختلفة.

كشفت الفنانة منة عرفة كثيرا من التفاصيل فى حياتها الشخصية وخاصة ما اثير حول ارتباطها.