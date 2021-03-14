إصابة وزيرة العمل الفرنسية بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن اليوم الأحد، عن إصابتها بفيروس كورونا، وأكدت أنها بصحة جيدة.





وكتبت بورن البالغة 59 عاما على "تويتر": "بعد التأكد من إصابتي بكوفيد-19، سأواصل تنفيذ مهامي عن بعد".





بورن هي أحدث مسؤول فرنسي كبير يصاب بفيروس كورونا هذا العام بعد الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير المالية برونو لو مير ووزير الثقافة فرانك ريستر.



