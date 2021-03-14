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فن

إدوارد في الشيخ زايد من أجل "نسل الأغراب".. خاص

الأحد 14/مارس/2021 - 10:05 م
صدى البلد
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خالد صواف

يواصل الفنان إدوارد تصوير مشاهده في مسلسل "نسل الأغراب" الذي يخوض به السباق الرمضاني بمنطقه الشيخ زايد.

يجسد الفنان إدوارد دور صعيدى خلال أحداث مسلسل "نسل الأغراب"، للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، ويحاول الصلح بين الإثنين فهو رجل طيب وصالح ويهدى الصراع بين "عساف وغريب" وتتوالى الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.

مسلسل "نسل الأغراب" يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، ويعد هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما.

يذكر أن أخر أعمال إدوارد فى مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

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