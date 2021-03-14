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محافظات

دعا لتوحيد جهود التنمية.. "الأنصاري" يهنئ أبناء الفيوم بالعيد القومي للمحافظة

الأحد 14/مارس/2021 - 09:29 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
هنأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، شعب المحافظة، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، الذي يوافق يوم الخامس عشر من شهر مارس من كل عام. 

وقال "الأنصاري" أن هذا اليوم يأتي تخليدًا لوقفة شعب الفيوم البطولية ضد قوات الإحتلال الإنجليزي عام 1919، كما يوافق ذكرى افتتاح مشروع وادي الريان عام 1973 والذي أدى إلى تحسين مستوى الصرف بالأراضي الزراعية والحفاظ علي منسوب المياه ببحيرة قارون. 

ودعا محافظ الفيوم، كافة فئات الشعب الفيومي، لتوحيد الجهود، وبذل المزيد من الجهد في العمل، للمساهمة في رسم خريطة المستقبل، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
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