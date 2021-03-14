العضلة الضامة تبعد محمود نبيل عن مواجهة سيراميكا كليوباترا ووادي دجلة

أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن محمود نبيل لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خضع اليوم لآشعة على العضلة الضامة.





وعانى محمود نبيل من بعض الآلام في العضلة الضامة خلال مران الأمس، وخضع اليوم للآشعة والتي كشفت عن إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.





وأشار طبيب الفريق إلى أن اللاعب لن يتواجد في لقاء وادي دجلة المقبل بالدوري، وتم وضع برنامج علاجي وتأهيلي للتعامل بشكل سريع مع الإصابة.





ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة وادي دجلة في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر للدوري.