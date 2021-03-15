بسعر خرافي.. شاومي تطلق هواتف Redmi Note 10 في الإمارات .. مواصفات

أطلقت شركة شاومى الصينية، اليوم، سلسلة هواتفها Redmi Note 10 فى الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد الإعلان عنها رسميا الأسبوع الماضى فى الهند، حيث تأتى الهواتف فى الإمارات بنسختين هما هاتف Redmi Note 10 وRedmi Note 10 Pro الأعلى سعرا والأفضل فى الإمكانات.





وبحسب موقع Tech Radar فإن سعر هاتف Redmi Note 10 يبدأ من 699 درهما إماراتيا أى ما يعادل حوالي 3000 جنيه مصرى لنسخة 64/4 جيجا بايت النسخة الأصغر، وسعر 899 درهما إماراتيا أى ما يعادل حوالى 3840 جنيها مصريا لنسخة 128/6 جيجا بايت وهى النسخة الأكبر.









أما هاتف Redmi Note 10 Pro فيبدأ من 949 درهما إماراتيا أى ما يعادل حوالى 4000 جنيه مصرى لنسخة 64/6 جيجا بايت النسخة الأصغر، و سعر 1099 درهما إماراتيا أى ما يعادل حوالى 4700 جنيه مصرى لنسخة 128/8 جيجا بايت وهى النسخة الأكبر.









وجاء هاتف Redmi Note 10 Pro، بجميع التقنيات المتطورة من بينها شاشة من نوع AMOLED، وبمعدل تحديث عال قدره 120 هرتز في الثانية، بقياس 6.67 بوصة، تحتوي على نوتش على شكل ثقب أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل.









ويقدم هاتف Note 10 Pro، بإعدادات كاميرا قوية، بمستشعر ISOCELL HM2، من سامسونج بدقة 108 ميجابيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 5 ميجابيكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب مستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.









ويحتوي هاتف Redmi Note 10 Pro، على بطارية بقوة 5020 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريعة بقدرة 33 واط، عبر منفذ USB-C، ويمتاز ماسح بصمات الأصابع المثبت على جانب الجهاز، بمكبرات صوت، ومنفذ للأشعة تحت الحمراء، ومقبس صوت بقياس 3.5 ملميتر، مع إمكانية استخدام بطاقتي SIM وبطاقة ذاكرة خارجية تصل إلى 512 جيجابايت.









ويتم تشغيل هاتف Redmi Note 10 Pro، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 732G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وبذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويعمل بأحدث أنظمة التشغيل من جوجل أندرويد 11، مع واجهة المستخدم MIUI 12.



