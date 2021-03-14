لمرضى الضغط .. تعرف على فوائد البنجر الأحمر

فوائد البنجر الاحمر..





1-خفض ضغط الدم..

عصير البنجر يخفض ضغط الدم في غضون ساعة واحدة فقط من الشرب، كما يساعد على الحفاظ على انضباط ضغط الدم إذا استهلك على أساس منتظم. عصير البنجر له خصائص مساعدة في منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية ومشاكل القلب والأوعية الدموية. تشير الدراسات إلى أن استهلاك عصير البنجر قد يحسن استجابة الجسم الفسيولوجية لممارسة الرياضة.

2-مكافحة الشيخوخة..

الجزيئات الحرة التي تساعد على الاكسدة تعجل الشيخوخة داخل الجسم وعلى البشرة من الخارج. عصير البنجر غني بالمواد المضادة للأكسدة والمركبات الفينولية التي تقضي على الجزيئات الحرة الناتجة من الأكسدة. شرب عصير البنجر بصورة يومية يساعدك في التخلص من تجاعيد البشرة بصورة مذهلة.





3-علاج البدانة..

تشير الدراسات الى أن عصير البنجر له تأثير إيجابي محفز لعملية التمثيل الغذائي وخاصة في حالات السمنة المفرطة. يشير الباحثون إلى عصير الشمندر يساعد على تعزيز فقدان الوزن كجزء من نظام غذائي صحي شامل.





4-تنقية الكبد من السموم..

الاستهلاك المنتظم من عصير الشمندر يساعد على حماية الكبد من التلف التأكسدي والإجهاد. المركبات الموجودة بالبنجر تساعد الكبد على إزالة السموم وتحفز وظيفة خلايا الكبد.

5-مكافحة السرطان..