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منوعات

بسبب سلوكه على متن الطائرة.. مسافر مهدد بالسجن 20 عامًا وغرامة 250 ألف دولار

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:04 ص
بسبب سلوكه على متن
بسبب سلوكه على متن الطائرة.. مسافر مهدد بالسجن 20 عامًا
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يواجه مسافر أمريكي من ولاية "كولورادو" اتهامًا بتعطيل رحلة جوية داخلية تابعة لشركة طيران "خطوط آلاسكا الجوية-Alaska Airlines"، وذلك بسبب رفضه ارتداء كمامة واقية فضلًا عن تبوله داخل مقصورة الطائرة، وهو يواجه أيضًا اتهامًا فيدراليًا بالتدخل في أداء واجبات أفراد طاقم الطائرة والمضيفات وإعاقة قدرتهم على أداء مهام عملهم؛ ومن الممكن أن يعاقب بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا فضلًا عن غرامة محتملة بقيمة 250 ألف دولار.

ووفقًا لما أوردته تقارير إخبارية، فإن المسافر "لاندون جرير"، وهو في الـ24 من عمره، كان متواجدًا على متن رحلة جوية متجهة من مدينة "سياتل" بولاية "واشنطن" الأمريكية إلى "دنفر" بـ"كولورادو"؛ وألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض عليه عقب هبوط الطائرة في الـ9 من مارس الجاري.


وجاء في نص شهادة خطية مقدمة من عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي "مارتن دانييل"، والذي استجوب "جرير" وأفراد من طاقم الطائرة، أن المسافر بدا وكأنه يحاول النوم وتعامل بعنف مع إحدى المضيفات عندما طلبت منه مرارًا اراداء كمامته بناءً على متطلبات إدارة الطيران الفيدرالية.

وفي أعقاب ذلك، استدعى مسافر مضيفات الطائرة لأن "لاندون جرير" كان يتبول في محيط مقعده.

وأفاد "دانييل" بأن المسافر المثير للفوضى "جرير" اعترف خلال التحقيقات بأنه احتسى مشروبات كحولية قبل الصعود على متن الطائرة وغط في النوم خلال الرحلة وأفاق على صوت صراخ المضيفات اللاتي أخبروه بأنه كان يتبول، وأكد أيضًا أنه لا يتذكر واقعة اعتدائه بالضرب على إحدى المضيفات ولم يدرك أنه كان يتبول.


يشار إلى أن "لاندون جرير" مثل أمام محكمة يوم الخميس الماضي، وتقرر إطلاق سراحه بكفالة قدرها 10 آلاف دولار، ومن المقرر أن يمثل مرة أخرى لاستئناف محاكمته في الـ26 من مارس.

وذكرت شركة طيران "خطوط آلاسكا الجوية" في بيان لها: "لن نتسامح مع أي شغب على متن طائراتنا أو في أي من المطارات التي نخدمها".
بسبب سلوكه على متن الطائرة.. مسافر مهدد بالسجن 20 عامًا وغرامة 250 ألف دولار
بسبب سلوكه على متن الطائرة.. مسافر مهدد بالسجن 20 عامًا وغرامة 250 ألف دولار
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