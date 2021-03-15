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الخفافيش.. العلماء يكتشفون فيروسا جديدا مطابقا لكورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:33 ص
خفافيش
خفافيش
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ندى عبد العزيز
اكتشف علماء فى الصين فيروسا جديدا فى الخفافيش يطابق كورونا بنسبة ٩٤.٥،بنفس التركيبة الجينية لكوفيد-١٩، اطلق عليه اسم "آربي واي إن زيرو ٦" .

وبحسب تقرير عرضته قناة "سكاي نيوز"، هذا الفيروس الجديد تستضيفه اجسام الخفافيش، واكدوا انه غير قادر على إصابة البشر حتى الآن لانه غير قادر على الارتباط بخلايا الجسم.

وتوقع العلماء أن يواجه العالم جائحة طارئة كل خمس سنوات، تكون حيوانية المنشأ، وتنتقل إلى البشر، وهو ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية "بالمرض إكس".

وفى سياق متصل كشفت دراسة سابقة عن فيروس مرتبط بكوفيد-19 في الخفافيش بشرق تايلاند، أطلق عليه اسم "آر أي سي سي إس 203".

واكدت الدراسة ان "آر أي سي سي إس 203 يتشابه 91.5 ٪؜ مع التركيبة الوراثية لسارس وكروفيد-١٩، لكن الباحثين قالوا إنهم لا يعتقدون أن هذه الفيروسات قادرة على إصابة البشر، كونها غير قادرة على الارتباط بالخلايا في الجسم بسبب اختلافاتها في بروتين "سبايك".

https://www.facebook.com/SkyNewsArabia/videos/1165658497194961/
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