خلافات زوجية.. حقيقة تحرش رجل بابنته

كشفت الاجهزة الامنية حقيقة ما تم تداوله بأحد البرامج على إحدى القنوات الفضائية بشأن إجراء مقدم البرنامج إتصال هاتفى مع (محامية) والتي أشارت إلى قيام أب بالتحرش بابنته وتوجه والدتها لأحد أقسام الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.





تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل للسيدة المشار إليها وبسؤالها عدلت عن اتهامها لزوجها (فنى خدمات هندسية – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) بالتحرش بنجلتها وقررت تضررها منه لقيامه بالتعدى عليها بالسب بسبب خلافات زوجية بينهما وطلبت أخذ التعهد اللازم عليه بعدم التعرض لها، وباستدعاء زوجها حضر وبسؤاله أنكر ارتكابه لواقعة التحرش وعلل اتهامها له بذلك لوجود خلافات زوجيه بينهما.



