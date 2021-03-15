شريف مدكور يعلق على برومو مسلسل الاختيار 2

علق الإعلامي شريف مدكور، على طرح البرومو الرسمي للمسلسل الرمضاني الاختيار ٢ والذي يجسد تضحيات رجال الشرطة المصرية في حفظ واستقرار الوطن.







ونشر شريف مدكور عبر صفحته الشخصية بـ "فيس بوك"، برومو المسلسل بعد طرحه من الشركة المنتجة "سينرجي " وعلق قائلا " تحيا مصر ".





وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمنتج تامر مرسي البرومو الرسمى لمسلسل "الاختيار ٢ " بطولة النجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى ، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضانى المقبل.







وشهد البرومو العديد من مشاهد الأكشن للنجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.. وعدد من المشاهد المشوقه الذي جعل رواد السوشيال ميديا يترقبون هذا العمل.







ونشر تامر مرسي على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك البرومو وكتب عليه ": ساعات الكلمة بتكون أخطر من السلاح، الحرب لسه ما انتهتش واللى على حق مبيخافش، "الاختيار 2 " حصريًا على أون رمضان 2021.





مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي ويشارك في بطولته أيضًا إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، أسماء أبو اليزيد وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى.