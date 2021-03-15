تقدم كبير في السيطرة على فيروس كورونا بالصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.





وقالت اللجنة إن جميع الحالات المسجلة لقادمين من الخارج، حيث لم تسجل أي وفيات أو انتقال محلي للفيروس.





وأضاف أنه تم تسجيل تسع حالات جديدة بدون أعراض، بينما يخضع 265 مريضًا بدون أعراض للمراقبة الطبية.





وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات فيروس كورونا المستجد المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 90،049 حالة، مع عدم تغيير عدد الضحايا عند 4636.





يأتي ذلك في انخفاض مستمر منذ فترة طويلة في الصين، عقب الارتفاع الكبير في الإصابات الذي شهدته منذ فترة.



