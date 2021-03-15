شاهد.. عبد الله عمرو دياب يحتفل مع والدته بعيد الأم

نشر عبدالله عمرو دياب صورة جديدة له مع والدته و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" خطف بها أنظار متابعيه.





واحتفل عبدالله دياب بعيد الام و علق قائلا :" happy mother's day ".





وت صدر هاشتاج " عمرو دياب " المرتبة الأولى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد سقوط عمرو دياب أثناء إحياء إحدى حفلاته.





وجاءت تغريدات المتابعين كالتالي: " يا ريت نخف كلام عن موضوع سقوط #عمرو_دياب في حفل اليوم أنا كنت هناك، الراجل تعبان وكان في 2000 شخص تقريبًا وهو فعلًا عملاق وبس"، وقال آخر: " لحظة سقوط #عمرو_دياب من على المسرح مش لقطة".









وأحيا الهضبة عمرو دياب إحدى الحفلات الخاصة بإحدى شركات التطوير العقاري بالقاهرة، وقدم عددًا كبيرًا من أبرز أغانيه.





وسقط عمرو دياب على المسرح أثناء غنائه أحدث أغنياته "يا أنا يا لاء".





وعاد النجم عمرو دياب إلى القاهرة بعد قضائه 4 أشهر بـ دبى، وظهر الهضبة في أول صورة لعودته إلى مطار القاهرة من دبي في طائرة خاصة بصحبة عدد من أصدقائه الفنانين منهم السيناريست تامر حبيب.