ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. عبد الله عمرو دياب يحتفل مع والدته بعيد الأم

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:42 ص
عبدالله عمرو دياب
عبدالله عمرو دياب و والدته
Advertisements
ندى فكري
نشر عبدالله عمرو دياب صورة جديدة له مع والدته و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي  لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" خطف بها أنظار متابعيه.

واحتفل عبدالله دياب بعيد الام و علق قائلا :" happy mother's day ".

وتصدر هاشتاج "عمرو دياب" المرتبة الأولى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد سقوط عمرو دياب أثناء إحياء إحدى حفلاته.

وجاءت تغريدات المتابعين كالتالي: "يا ريت نخف كلام عن موضوع سقوط #عمرو_دياب في حفل اليوم أنا كنت هناك، الراجل تعبان وكان في 2000 شخص تقريبًا وهو فعلًا عملاق وبس"، وقال آخر: "لحظة سقوط #عمرو_دياب من على المسرح مش لقطة".


وأحيا الهضبة عمرو دياب إحدى الحفلات الخاصة بإحدى شركات التطوير العقاري بالقاهرة، وقدم عددًا كبيرًا من أبرز أغانيه.

وسقط عمرو دياب على المسرح أثناء غنائه أحدث أغنياته "يا أنا يا لاء". 

وعاد النجم عمرو دياب إلى القاهرة بعد قضائه 4 أشهر بـ دبى، وظهر الهضبة في أول صورة لعودته إلى مطار القاهرة من دبي في طائرة خاصة بصحبة عدد من أصدقائه الفنانين منهم السيناريست تامر حبيب.
شاهد.. عبد الله عمرو دياب يحتفل مع والدته بعيد الأم
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد | لحظة سقوط عمرو دياب من على المسرح

مش مصدقة إنها شافته.. رد فعل ياسمين صبري بعد لقائها الهضبة يثير الجدل ..فيديو

الراجل تعبان.. شاهد تعليقات الجماهير بعد سقوط عمرو دياب على المسرح.. فيديو

ما يقع إلا الشاطر.. عمرو دياب يشارك متابعيه مجموعة صور بعد سقوطه على المسرح

فيديو جراف.. فنانون سقطوا من على المسرح .. آخرهم عمرو دياب وإليسا ومحمد رمضان

عمرو أديب عن سقوط الهضبة على المسرح: زحليقة بسيطة متفرقش معاه.. فيديو

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

مصطفي محمد يصيب غريم جالاتا سراي باللعنة ويخرجه من سباق الدوري

أبناء عمرو دياب يحتفلون مع والدتهم زينة عاشور بعيد الأم

هدية لمحدودي الدخل .. تفاصيل الحصول على قرض تمويل عقاري بفائدة 3% لمدة 30 عاما

كورونا يستوحش.. دعوات لـ الحكومة الألمانية بالعودة إلى الإغلاق فورا

هل لأختي المتوفاة قبل وفاة والدي بسنوات نصيبا من الميراث

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جرامي 2021.. القائمة الكاملة للفائزين وأبرز لقطات الحفل السنوي

مرسيدس تطرح اس كلاس مايباخ 2021 القصر المتحرك في أمريكا.. صور

ظهور فورد مافريك 2022 الجديدة كليا في تصميم تخيلي