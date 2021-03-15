محافظ الغربية: تحرير 3315 محضرا لعدم ارتداء الكمامة وغلق 693 مركزا للدروس الخصوصية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة ، حيث تم اليوم الإثنين ١٥ مارس ٢٠٢١ تحرير (١٤) محضرا لمواطنين وذلك لعدم ارتداء الكمامة ،وتم التصالح مع (١٠) مواطن بإجمالي مبلغ ٥٠٠ جنيه ولم يتم التصالح مع عدد (٤) مواطنين وتم تحويلهم للنيابة العامة.









وجاء ذلك استمرارًا لتطبيق إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت العامة والأماكن المغلقة ،حيث تم فض (١٢) سوق ، (٧) أفراح ومآتم وغلق وتشميع (٢) مركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس .





وأسفرت الحملات عن تحرير (٣٢٧٢) محضر للأفراد و(٤٣)محضر لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة إلى جانب فض عدد (٨٥٧)سوق، عدد(٣٥٥)فرح ومآتم وتشميع وغلق (٦٩٣)مركز دروس خصوصية منذ يوم ٢٠٢١/١/١٦.



